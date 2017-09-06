Экономист: Cовковая мелочность насквозь пронизывает белорусскую экономику 4 6.09.2017, 10:12

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Белорусское законадательство сковывает всякую инициативу.

Александр Лукашенко вновь выступил против закручивания гаек в экономике и потребовал убрать лишнее из уголовного и административного законодательства.

— Устаревшие нормы нам не нужны в нашем законодательстве. Новые должны способствовать развитию экономики, а не торможению, — подчеркнул глава белорусского государства на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности, пишет «Завтра твоей страны».

Эксперты подсказывают, какие нормы надо убрать, чтобы способствовать развитию экономики.

Калинин: Надо сделать так, чтобы люди не боялись заниматься бизнесом

Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин считает, что развитию экономики и бизнеса мешают три основные проблемы:

— Первая — дорогие финансовые ресурсы, и эта проблема постепенно решается. Вторая — налоговая система не стимулирует накопление собственности. У нас высокая налоговая нагрузка, особенно налог на недвижимость и налог на землю, поэтому ставки должны быть понижены. Третий вопрос — это защита частной собственности и репрессивное законодательство. Надо сделать так, чтобы люди не боялись заниматься бизнесом.

Для этого, по мнению Александра Калинина, надо убрать из административного кодекса пункт 4 ст. 12.17, касающийся конфискации.

— После ликвидации Высшего экономического суда пошла судебная практика, когда документы стали чаще признаваться не соответствующими действительности. Те же товаро-транспортные накладные. Сейчас это решается на усмотрение судьи и чаще применяется конфискация, — отмечает лидер предпринимателей. — Эта политика должна быть скорректирована.

Следующий вопрос — это субсидиарная ответственность, которая также стала применяться неограниченно.

— В последней редакции декрета, который мы все ждем с нетерпением, есть поручение о корректировке законодательства. Хотелось, чтобы это было реализовано, — говорит Александр Калинин.

Правда, уже сейчас известно, что власти не готовы принять все предложения бизнеса.

— По тому же вопросу конфискации у нас такого оптимизма нет. Если в первоначальной редакции декрета в первом квартале был пункт о приостановке действия п. 4 ст. 12.17 КоАП, то на сегодняшний день он исчез, и, по нашей информации, конфискация останется. Или, как вариант, штрафы будут до 50% от суммы товара в денежном эквиваленте, что, собственно, примерно одно и то же. Или у вас забрали товар или не забрали товар, но забирают деньгами — без разницы. Не готовы наши контрольные органы расстаться со своими полномочиями по конфискации, — поясняет Александр Калинин.

По его словам, то, что глава белорусского государства вновь затронул этот вопрос, хорошо.

— Будем надеяться, что президент еще раз услышал бизнес. Его поручение очень актуально. Это действительно проблема для стимулирования деловой активности. Что ж, будем ждать результата, — говорит Александр Калинин.

Злотников: Это какое-то коммунистическое преставление пролетариата, что все до копейки должно быть высчитано

По мнению экономиста Леонида Злотникова, в сегодняшнем законодательстве многое нужно менять.

— Понятно, что надо раскрепощать инициативу, расширять свободу предпринимательства. В законодательстве очень много вещей, которые этому мешают, — отмечает эксперт.

Он приводит в качестве примера то, как высчитывают налог на прибыль в Беларуси.

— У нас для того, чтобы правильно посчитать прибыль, очень обширное законодательство: что входит в себестоимость, что не входит. И определение себестоимости в бухгалтерском учете — это головная боль бухгалтера, потому что это многостраничные инструкции, — поясняет экономист. — А потом приходят проверяющие и начинают говорить, что вот это нельзя относить к себестоимости, мол, вы тем самым занизили прибыль и соответственно занизили налог на прибыль, и наказывают бухгалтеров и фирмы.

В развитых же странах, как правило, налог на прибыль взимается в случае направления этой прибыли на личное потребление.

— Например, когда кто-то из этой прибыли будет получать премии или она как-то будет распределяться между работниками, — поясняет экономист. — Если же прибыль используется в целях развития производства или на социальные цели, в этом случае налог на нее не накладывается. Такая мелочь, казалось бы, но, представьте, как это облегчило бы работу наших бухгалтеров и избавило бы от необходимости выполнять непонятные инструкции.

И таких примеров, по словам экономиста, масса.

— Например, еще несколько лет назад от бухгалтеров требовали очень строго учитывать расход горючего на легковом или грузовом транспорте, который использовался. На конец месяца образовывали комиссию, которая занималась замером остатков в топливных баках, подсчитывали, сколько проехали километров и каков расход, с учетом подъема на горку или езды по равнине. Морока была дикая. Эта совковая мелочность — типа все должно быть честно — пронизывает белорусскую экономику.

Контроль во всех сферах, по словам экономиста, только порождает коррупцию.

— Открываешь кафе — от тебя требуют, чтобы на каждый продукт был свой холодильник, нельзя мясо с рыбой хранить вместе. Потом напишут тебе сколько граммов чего в каком блюде должно быть или сколько национальных блюд в меню. А затем приходят контролирующие органы. И начинаются взятки, откаты. И все под маркой, что должно быть честно. Это «честно» заело всю страну. Это какое-то коммунистическое преставление пролетариата, что все до копейки должно быть высчитано.

В то, что после слов президента что-то изменится, экономист особо не верит, считая, что все поручения сведутся только к разговорам.

— Есть негласные отношения, есть высокая коррумпированность этой бюрократии, высокая зависимость бизнеса от вертикали власти, — поясняет Леонид Злотников.

Для того, чтобы действительно дать свободу бизнесу, надо, по мнению эксперта, отстранить государство от вмешательства в экономику.

— Бизнес будет свободен тогда, когда государство будет отстранено от оперативного управления экономикой, а только заниматься перспективами. Какие б там ни были реформы, ничего в экономике не измениться, пока у нас будет 70% в руках государства. И бесполезно говорить об этих 30%, из которых реально только процентов 15 малые и средние предприятия, а остальное – это подконтрольный бизнес. Даже если этот подконтрольный бизнес освободят, то не так много чего изменится в государстве, пока все ведущие предприятия находятся в его руках, — заключает экономист.