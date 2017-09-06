Ученые назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета 6.09.2017, 10:19

1,009

Американские ученые провели ряд исследований.

Американские исследователи пришли к выводу, что иммунитет человека на 70% зависит от кишечной микрофлоры и назвали лучшие продукты для укрепления защитных сил организма, пишет orthodox.od.ua.

Специалисты из США утверждают, что клетки кишечника начнут намного быстрее работать в том случае, если человек начнет употреблять в пищу большое количество волокнистой пищи. Во время усвоения волокон выделяется вещество, которое помогает клеткам организма улучшить защитную функцию.

После того, как ученые провели ряд исследований, они выяснили, что защита организма от болезнетворных патогенов чаще всего зависит от активности бактерий-резедентов.

Если человек принимает в пищу еду, богатую клетчаткой, то колонциты начинают работать так, что резеденты становятся самыми защищенными от гибели.

Ученые говорят, что правильное питание напрямую зависит от качества употребляемых продуктов. Как отмечают специалисты, правильная пища должна меньше содержать жирных, мучных и продуктов, в которых мало крахмала, но в пище должно содержаться больше белков, витаминов, клетчатки и микроэлементов.

В свою очередь, диетологи говорят, что для того, чтоб укрепить иммунитет, в пищу необходимо употреблять разные каши, цельные варенные зерна, морковь, овощи и цитрусовые.