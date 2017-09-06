Итальянский Vogue опубликовал фото защитницы парка в Могилеве 6.09.2017, 10:34

Дарья Соколова

Фото: Facebook

Активистки провели арт-флешмоб в защиту Печерского парка в городе на Днепре.

Сайт итальянской версии известного журнала Vogue выставил снимки из проекта LUNGS могилевской фотографа Дарьи Соколовой.

Фотохудожница делает портфолио моделям и долго штурмовала итальянский журнал. В апреле этого года там впервые опубликовали снимки Дарьи.

– Итальянская редакция сайта Vogue отличается от остальных тем, что дает площадку для молодых и еще не известных дизайнеров и художников. Попасть туда достаточно сложно, но одна из моих прежних работ будет участвовать в выставке Vogue, – рассказала CityDog.by Дарья.

Фотопроект LUNGS Дарья посвятила защите Печерского лесопарка в Могилеве. В городские власти массово вырубают деревья. Ради защиты парка активистки устроили своеобразный арт-протест.