Трактора в обмен на бусы: Как Беларусь готовится «покорять» африканский рынок 4 6.09.2017, 10:41

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Вместо покорения европейских рынков, власти продают трактора в Африку.

Африканская тема в последнее время постоянно звучит в речах главы белорусского государства, который в начале года посетил Египет и Судан.

В Минске летом прошел первый белорусско-африканский экономический форум и было подписано кредитное соглашение, по которому Африканский экспортно-импортный банк (Афрэксимбанк) выделил 150 млн долларов на закупку местными компаниями продукции в Беларуси.

«Завтра твоей страны» анализирует статистические данные за 1 полугодие 2017 года.

На прошлой неделе, принимая с докладом куратора африканской темы управделами Виктора Шеймана, глава белорусского государства призвал быстрее выработать стратегию экспансии Беларуси в Африку.

«С Египтом мы традиционно сотрудничаем. Судан мы выбрали в Центральной, Восточной Африке — мы на него будем опираться, чтобы работать в этой части континента. Мы договаривались, что юго-запад, юг Африки вы проработаете и внесете предложения, на какие страны нам опереться, где, возможно, мы будем нужны», — призвал Александр Лукашенко искать опорные точки на континенте.

Египет, который входит в число четырех стран континента, где сегодня открыты посольства Беларуси, называется «главной опорной точкой в Африке». Данные статистики за первое полугодие это подтверждают. При прекращении поставок некоторых видов продукции и сокращении других появились новые позиции, которые позволяют характеризировать деловые отношения с этой страной как стабильные.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,3 раза выросли поставки полуфабрикатов из нелегированной стали, появились отгрузки (объемом от 50 тыс. долларов) египетским потребителям нефтепродуктов, сгущенного и сухого молока и сливок, продольно-распиленных лесоматериалов, но при этом в 13 раз (почти до 125 тыс долларов ) сократился ввоз бобруйских шин, грузовых автомобилей. Не было поставок фанеры, станков в прежних объемах.

В Египет на сумму 1,6 млн долларов были отравлены в первом полугодии 120 кг планов и чертежей — по всей видимости, документации, необходимой для создания совместных производств.

Египет также стал крупнейшим покупателем тракторов МТЗ, увеличив закупки со 138 до 172 штук. А вот в Судан, который после поездки Александра Лукашенко рассматривается опорной точкой для экспансии в Центральную и Восточную Африку, отгрузки тракторов сократились со 153 до 51 штуки. Не поставлялись они в этом году в Сьерра-Леоне, которая была в первом полугодии 2016 году третьим по значению африканским импортером.

В ЮАР также есть белорусское посольство, но успехи белорусских производителей на этом, самом развитом рынке Африки, пока не заметны. Впрочем, ЮАР важна как плацдарм в развитии экспорта на соседние, менее конкурентные рынки.

Ангола продолжила покупать белорусские грузовики, а также реализовала контракты на ввоз вычислительных машин для автоматической обработки информации, аппаратов для управления электрическим током и частей к принимающей и передающей аппаратуре.

Зимбабве купила больше всех в Африке белорусских погрузчиков и другой дорожно-строительной техники (26 единиц), грузовиков (21 единицу), а также 4 автомобиля специального назначения и изделия из черных металлов.

В Западной Африке посольство Беларуси действует в Нигерии. Однако в число важнейших рынков сбыта для белорусских товаров эта богатая страна не входит. В первом полугодии крупнейшей поставкой, зафиксированной Белстатом, стала отгрузка в Нигерию белорусских нефтепродуктов.

Важную долю в общем объема экспорта Беларуси в Африку занимают калийные удобрения. Но узнать, в какие страны они поставляются, невозможно из-за закрытости информации. Азотные и смешанные минеральные удобрения статистика учитывает, но в этом году ситуация нестабильна. Прекратились отгрузки в Алжир, Кению, Камерун. Зато появились с достаточно крупными объемами Сенегал (по азотным удобрениям) и Кот Д`Ивуар.