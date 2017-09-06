Владимир Некляев: Призываю патриотов быть на Площади 8 сентября 3 6.09.2017, 10:50

2,261

Владимир Некляев

Бороться за независимость нужно на Площади, а не на диване.

Об этом сайту bnknews.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев. Политик ответил на несколько вопросов об Акции предупреждения, которая состоится 8 сентября в 19:00 на Октябрьской площади Минска.

— Некоторые считают, что совместные белорусско-российские военные учения не несут для Беларуси никакой угрозы, опасности. Мол, придут российские войска и уйдут. Вы же утверждаете, что угроза есть, и призываете протестовать против присутствия российских войск на белорусской земле. Почему?

— Продолжение политики вовлечения в военно-политические блоки противоречит национальным интересам нашей страны. Это перекрывает Беларуси доступ к высоким технологиям, инвестициям в технической, гуманитарной сфере. Почему? Да по той простой причине, что эти технологии можно получить только с Запада. А кто станет инвестировать в развитие экономики потенциального противника?

Не менее важно понимать еще одну простую вещь: никакие совместные военные учения не проводятся ради самих учений. Они проводятся в целях будущих совместных боевых действий. Так вот когда Беларусь в эти действия (а такие предложение с российской стороны уже поступали) будет вовлечена, когда белорусские ребята станут воевать и погибать за чужие (что уже не раз случалось в нашей истории) интересы, тогда протестовать будет поздно. Поэтому именно сейчас мы и проводим Акцию предупреждения 8 сентября, и призываем на нее белорусских патриотов.

— Чего вы ожидаете на Октябрьской площади 8 сентября?

— Прогнозировать что-либо в поведении нынешней власти затруднительно. Я бы даже сказал — весьма. Но и весьма опасно для власти, то есть для Лукашенко, опять предстать перед всем миром с дубинкой в руке. Тем более, что весь мир очень настороженно относится к действиям российского руководства в отношении Украины, вообще к военным приготовлениям России, без чего не было бы такого негативного отношения к учениям «Запад-2017».

Кстати, понимание опасности всe более глубокого втягивания Беларуси в военно-политические блоки, в противостояние РФ и НАТО есть и у белорусской власти. По большому счету народные выступления против этого, в том числе и Акция предупреждения 8 сентября, также и в ее интересах. Так что на месте Лукашенко я бы (пусть не открыто) способствовал антивоенным настроениям в обществе, а не подавлял их. Может быть, не прислал бы на Октябрьскую площадь членов БРСМ и «Белой Руси», но и не мешал ее проведению.

Мы всегда говорим то, что есть. Мы попытались, считая это очень важным, договориться с руководителями других оппозиционных структур о том, чтобы вместе провести акцию. Люди знают, куда и зачем идут, и чего это им может стоить. И каждый сам решает, что ему делать — выходить на площадь или бороться за независимость родины на диване.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».