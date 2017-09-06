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Видеохит: Собака прервала футбольный матч

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  • 6.09.2017, 11:09
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Фото: Telegraf/epa

Во время матча Колумбия — Бразилия на поле выбежала собака.

В конце первого тайма матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 в зоне Южной Америки между сборными Колумбии и Бразилии возникла небольшая пауза, пишет telegraf.com.ua.

Виной всему стала собака, которая выбежала на поле стадиона «Метрополитано Роберто Мелендес», где проходит матч.

Интересно, что почти сразу же после этого бразильцам удалось открыть счёт — голом отметился Виллиан.


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