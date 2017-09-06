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В Москве батюшка нокаутировал прихожанку

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  • 6.09.2017, 11:26
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Курьезный случай произошел в момент, когда священнослужитель пытался благословить женщину.

Инцидент случился в храме Успения Пресвятой Богородицы, сообщает moslenta.ru.

45-летняя прихожанка попросила батюшку благословить ее, после чего священник занес над ее головой крест. По непонятной причине рука батюшки дрогнула, и крест с силой опустился на лоб женщины.

Из церкви пострадавшую отвезли в больницу. Там у нее диагностировали сотрясение мозга.


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