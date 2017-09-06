закрыть
6 сентября 2017, среда, 14:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Бобруйских «тунеядцев» отправляют собирать камни в полях

5
  • 6.09.2017, 11:33
  • 3,789
Архивное фото t-styl.info

«Сизифов труд» ожидает безработных с 6 по 20 сентября.

Бобруйских «тунеядцев» за мизерную оплату вновь зовут работать на поля, сообщает babruysk.by.

На этот раз Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома решило «осчастливить» безработных предложением 6 по 20 сентября собирать камни.

За один день труда на полях Бобруйщины «дармоеды» якобы смогут «разбогатеть» на целых 10 рублей. Сумма предполагаемого заработка, однако, никак не вписывается в обещанные «всем по 500». И, разумеется, в стаж эти дни никто собирателям камней начислять не собирается.

Примечательно, что весной бобруйских «дармоедов» уже «рекрутировали» на аналогичную работу, и тогда также за день платили по 10 рублей. Вот только коммуналка и цены за это время существенно подросли.


Мнение

Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд
Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать