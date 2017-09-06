Бобруйских «тунеядцев» отправляют собирать камни в полях 5 6.09.2017, 11:33

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Архивное фото t-styl.info

«Сизифов труд» ожидает безработных с 6 по 20 сентября.

Бобруйских «тунеядцев» за мизерную оплату вновь зовут работать на поля, сообщает babruysk.by.

На этот раз Управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома решило «осчастливить» безработных предложением 6 по 20 сентября собирать камни.

За один день труда на полях Бобруйщины «дармоеды» якобы смогут «разбогатеть» на целых 10 рублей. Сумма предполагаемого заработка, однако, никак не вписывается в обещанные «всем по 500». И, разумеется, в стаж эти дни никто собирателям камней начислять не собирается.

Примечательно, что весной бобруйских «дармоедов» уже «рекрутировали» на аналогичную работу, и тогда также за день платили по 10 рублей. Вот только коммуналка и цены за это время существенно подросли.