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Слава Рабинович: Цивилизованному миру пора покончить с Путиным

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  • 6.09.2017, 11:42
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Слава Рабинович

Кремлевская диктатура противоречит национальным интересам ведущих стран.

Угрожающее заявление президента России Владимира Путина о расширении конфликта на Донбассе и возможных новых конфликтах, если США предоставят Украине летальное оружие, свидетельствует о том, что на Донбассе РФ воюет с американцами, в чем глава Кремля фактически признался. Такое мнение "Апострофу" высказал российский блогер и финансист Слава Рабинович:

- На Донбассе нет никаких сепаратистов и боевиков-"защитников русскоязычного населения". На Донбассе – оружие Путина и как регулярная армия Путина, так и наемная армия путинских головорезов. То, что Путин говорит именно в этом контексте, еще раз подтверждает тот факт, что абсолютно больной на всю голову российский диктатор воюет с США на территории Украины.

Цивилизованному миру давным-давно было бы пора с этим диктатором покончить. Точно так же, как покончили с Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи. Тем более, что это отвечает национальным интересам цивилизованных государств мира.

Соединенным Штатам нужно было предоставить летальное оружие Украине еще три года назад. И чтобы выяснить, что находится в голове Путина, – это, на самом деле, к специалистам по дьявольской смеси между "псевдоправославным ИГИЛом" и сатанизмом, чем они там в Кремле почти поголовно больны.


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