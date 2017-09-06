«У учителя нет прав и желаний, а есть куча обязанностей» 30 6.09.2017, 11:52

5,464

Крик души витебской учительницы, отработавшей в школе 12 лет.

Учителем в школе в наше время быть непросто. И дело даже не в том, что дети стали другими и с ними стало сложнее работать, а в том, что учитель, помимо своей основной обязанности – учить школьников, выполняет еще огромное количество дел. Выдерживают это не все, и некоторые педагоги уходят со школы, о чем впоследствии не жалеют. Свою историю рассказала Людмила, которая в общей сложности отработала в школе 12 лет.

«В чем преимущество работы в школе? Я вижу только одно: большой отпуск летом, – рассказала vkurier.by женщина. – Особенно это актуально для мам, у которых есть маленькие дети, а бабушки и дедушки по какой-то причине не хотят брать на летние месяцы внуков. Ведь так не хочется все лето водить ребенка в садик из-за того, что тебе на работу! Но, поверьте, даже отпуск в 56 дней не может перекрыть все недостатки, которых сейчас в системе образования в избытке».

Жительница Витебска Людмила окончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка и получила распределение в сельскую школу в одном из районов Витебской области. Говорит, что работать там было одно удовольствие: в классе по 5-8 учеников, проверки в школе за весь учебный год не было ни разу, зарплата больше, чем в городских школах. Но, с другой стороны, молодого специалиста не устраивало жилье (полдома с печным отоплением), да и просто было очень скучно в деревне городской девушке. Потому, когда спустя год Людмиле предложили перейти учителем в районный центр, она согласилась.

Здесь все было по-другому: в каждом классе более двадцати ребят, на уроки с регулярными проверками приходили не только директор и завуч, но и специалисты районо, а еще приходилось обходить дома всех учеников. Иногда учитель даже жалела, что переехала из деревни.

«Мы должны были не просто собирать информацию о составе семьи и о том, где учатся или собираются учиться дети, но и проверять печное отопление, – вспомнила Людмила. – У нас с собой был перечень специальных вопросов, которые мы должны были задать родителям, проживающим в частном секторе. Например, нужно было уточнить, что они будут предпринимать, если услышат запах гари, знают ли они, в какое время оптимально топить печку, чтобы это не было слишком поздно. С собой нам выдавали правильные ответы, которые мы зачитывали, если родители не могли ответить сами. Также в анкете нужно было заполнить графу, почему они не проводят газ. Такие обходы нужно было совершать 1-2 раза в год».

Проработав в районной школе несколько лет, Людмила уже вместе с семьей (мужем и сыном) вернулась в родной Витебск. Работу в школе нашла без труда: пусть и не совсем возле дома, но по пути движения транспорта.

«Что я могу сказать: в районном городе, а уж тем более в деревне, не пишут и десятой части тех бумаг, которые нужно было заполнять в витебской школе, – рассказала Людмила. – Кроме этого, перед «выборами» мне пришлось собирать подписи за Лукашенко. Столько негатива в свой адрес от лица тех, кого я просила поставить подпись, я не слышала ни разу в жизни».

Терпения Людмилы хватило на четыре года, и, когда появилась подходящая вакансия на частном предприятии, женщина сразу ушла туда работать. И пусть там примерно такая же (даже немного меньше) зарплата, гораздо короче отпуск (всего 26 дней) и меньше социальных гарантий, но, по словам бывшего учителя, в школу она больше ни ногой.

«Я поддерживаю отношения с бывшими коллегами из своей и других витебских школ. И понимаю, что работать там с каждым днем становится все сложнее, – рассказала женщина. – Например, этим летом десятиклассница подала заявление в милицию на свою мать, что она ее якобы избивает. Дети сейчас очень ушлые и не боятся ничего. Как наказали маму? Провели профилактическую беседу и поставили семью в СОП. А учителя, в классе которого учится эта девочка, лишили премии на полгода. Мол, плохо работал с учениками своего класса и не уследил. А как тут уследишь, если девочка никогда ни на что не жаловалась, а при посещении семьи дома визуально все было нормально? Или когда из окна по несчастливой случайности выпал малолетний ребенок, который проживал на районе, закрепленном за определенной школой. Премии лишили социального педагога и учителя – классного руководителя старшего ребенка из этой семьи. И таких примеров много».

Людмила рассказывает, что о своем выборе в пользу другой сферы для работы не жалеет нисколько и искренне сочувствует своим бывшим коллегам:

«Учитель сегодня – это не человек, передающий знания, а надсмотрщик за всем и вся. У него нет прав и своих желаний, зато есть куча обязанностей, которые не имеют никакого отношения к педагогике».