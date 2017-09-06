Боевики «Л/ДНР» проведут учения синхронно с «Запад-2017» 6 6.09.2017, 11:59

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Под руководством РФ на оккупированном Донбассе запланированы масштабные командно-штабные маневры.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС), нардеп Украины от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук.

«Под руководством начальника штаба - первого заместителя командующего 8 армии Южного ВО ВС РФ генерал-майора О.Цекова и группы офицеров штаба 8 армии в «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» осуществляется подготовка к проведению командно-штабных учений (КШУ), запланированных на сентябрь с.г. В связи с этим на территории, контролируемой «ЛДНР», «военными комиссариатами» начата работа по уточнению списков приписанных военнообязанных и техники», - написал он.

При этом, Тымчук отметил, что характерной чертой данных командно-штабных учений является единый оперативный фон и временные интервалы, полностью совпадающие с замыслом совместного стратегического учения (ССУ) ВС РФ и Республики Беларусь, официально запланированного в период с 14 по 20 сентября.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси официально должны начаться 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».