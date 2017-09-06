Молодые белорусы за три месяца создали популярный бренд одежды 7 6.09.2017, 12:09

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В рискованное дело были вложены все личные сбережения и деньги друзей.

У Екатерины Кипель и Антона Козлова нет дизайнерского образования и не было денег для старта бизнеса. Но когда они загорелись идеей создать бренд одежды в концептуальном стиле, то решили не искать отговорок, а действовать. Всего за три месяца и $ 3600 они выпустили коллекцию одежды ELSEE, а благодаря упорству быстро нашли и клиентов, и партнеров. За пару месяцев ребята наполнили свою жизнь вполне серьезными бизнес-планами. Свою историю они рассказали probusiness.io.

Екатерина Кипель, сооснователь бренда одежды ELSEE:

— Несколько лет я работала продавцом-консультантом в магазине брендовой одежды, а у Антона много лет свой бизнес — сначала он торговал металлопрокатом, после ушел в аквариумистику (изготовление и установка аквариумов). Но оба мы искали дело, которое будет приносить удовольствие и заработок, - рассказала

Я понимала, что мне не нравятся вещи, которые лежат у меня в шкафу, что они навязаны стереотипами общества, модными тенденциями и никак не касаются личного взгляда. И однажды я увидела женщину, которая выделялась из всей толпы, но не глупо, а гармонично. У нее был яркий образ, но ткани просты, это был минимализм с необычной формой и кроем. Я увлеклась идеей концептуального стиля.

Антон меня поддержал. Поначалу мы хотели просто сотрудничать с концептуальщиками из России, но поняли, что дешевле создавать свои вещи там, где живешь. Так и решили запустить бренд одежды.

Для начала было необходимо создать коллекцию одежды на бумаге. Ни один из нас не имел дизайнерского образования и не умел конструировать, но мы изучали, вдохновлялись идеями известных концептуальных дизайнеров. Модели отшивались конструкторами либо частными ателье. Ткани мы закупили в компании, с которой нас познакомил наш первый конструктор. Позже нам удалось договориться на отсрочку платежа на месяц. Учитывая, что покупали мы в розницу, а не рулонами, это было очень хорошее предложение. Потом мы начали отшиваться на фабрике, и это было еще более выгодно. Часть тканей закупили в ЦУМе.

Коллекция была создана и отшита в течение трех месяцев.

Она получилась достаточно большая — 46 моделей. И именно первая модель (между собой мы ее прозвали нулевой) — мантии — стала хитом продаж.

А первый заказ нам помог осуществить наш дизайнер-конструктор. Он рассказал знакомым, что готовится коллекция в концептуальном стиле и подчеркнул, что продаются и мантии. Сумма заказа была небольшая, но ведь мы еще не успели создать коллекцию и рассказать о себе, как у нас уже были первые покупатели. Так что вопрос о сумме перекрывался положительными эмоциями, что мы на правильном пути.

Нашей задачей было пошить коллекцию с минимальными вложениями. Мы одалживали у знакомых и друзей, порой даже по $ 20−30. Собрали $ 2500, и еще $ 1100 добавил Антон. Позже мы вложили еще $ 400. Затраты распределялись на сырье (ткани), пошив и конструирование лекал.

Родные переживали — большие вложения, долги и риски. От друзей были разные отзывы — сейчас не время, кризис… Поддержки было намного меньше, чем критики. Но у нас не было времени выслушивать советы, мы были настроены серьезно. Все задачи и проблемы решались по ходу событий, что приводило к излишним тратам, были ошибки и недочеты. Часто стоял вопрос — либо все, либо ничего.

Например, мы не знали стоимость пошива и много денег потеряли на первых моделях. Оказалось, что потратить можно было в два раза меньше.

И вот деньги заканчивались, продаж не было, коллекция готова была наполовину, а дата фотосессии определена…

Давление было со всех сторон. Очень часто нам даже не было за что купить покушать, оплатить коммунальные платежи — все деньги были в работе. Но мы шли только вперед, поддерживали друг друга! Искали новых конструкторов, снова одалживали деньги. Нам встречались люди, которые были готовы помочь без оплаты. Мы не позволяли себе унывать, а задавали вопрос — «Как решить проблему?».

Сооснователь бренда одежды ELSEE Антон Козлов:

— За продвижение взялся я, ведь до этого я 10 лет занимался продажами. Мы стали продавать одежду через социальные сети. Вся реклама — это наши друзья, они же и модели, плюс сарафанное радио. На рекламу мы потратили очень мало — $ 180.

1. Обратились к моему другу, чья компания занимается привлечением клиентов. Он помог настроить группу в ВК, аккаунт в Instagram, подобрал литературу для изучения и ведения аккаунта в Instagram, помог с логотипом, баннером в ВК по минимальной цене.

2. Устроили два розыгрыша в ВК, на них ушло около 100 рублей.

3. Остальная реклама была через друзей, новых знакомых.

4. А еще нас поддержали белорусские звезды. У меня с детства много друзей из музыкального окружения, да и сам я увлекаюсь музыкой — играю на гитаре и пою. Первый звонок был моим друзьям из группы Litesound, потом — певцу Тео, мы вместе ходим в спортзал. Я просил рассказать их друзьям и фанатам о новом белорусском бренде, поддержать нас. Дизайнера, который помогал нам с созданием коллекции, тоже просил помочь. Все соглашались! Так по цепочке собралась отличная компания.