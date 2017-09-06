Румбутис: «Молодежка» прогрессирует, в первую очередь, в психологическом плане 5 6.09.2017, 12:19

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Людас Румбутис

Фото: gazetaby.com

Главный тренер поддерживает в футболистах боевой дух.

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис поделился мнением c abff.by о матче против команды Чехии (1:1).

- Второй подряд матч пропускаем в стартовые 10 минут.

- Не все игроки умеют контролировать эмоции. Они молодые, очень желают, горят сделать хороший результат. Хоть мы и пытаемся правильно направить их сумасшедший настрой, но получилось, что опять пропустили ненужный быстрый гол. Причем соперник имел и еще два хороших момента после необязательных ошибок наших игроков. В матче с Грецией моменты у наших ворот стали возникать только после удаления, сегодня соперник, по-хорошему, кроме гола, создал только один момент. Это если брать в расчет эти две ошибки. Мы играем нормально в обороне, хотелось бы только прибавить в атаке.

- Показалось, что левый фланг выпадал в первом тайме...

- Нет, не выпадал. Мы немножко изменили требования к крайним полузащитникам на то, чтобы они агрессивнее играли в сторону ворот: не только открывались на бровке, но и ныряли защитникам за спину. Первые двадцать минут матча Антилевский приспосабливался, после этого нормально сыграл. Но во втором тайме было видно, что ему не хватает постоянной игровой практики и мы его заменили.

- Второй тайм получился более качественным. На что обратили внимание игроков в перерыве?

- Мы обратили внимание ребят на то, что соперник стал не успевать за нашими перемещениями и за нашим контролем мяча. Даже не то, что не успевать — они стали задыхаться. Это то, о чем мы просили ребят. Как я пошутил — взять мяч под контроль и отдать его, когда зайдешь в самолет. Чехи набегались. Сами ребята поняли, что соперник к концу матча должен подсесть. Так и получилось, в концовке оказались посвежее: и выход один на один Громыко, и хорошие удары Березкина и того же Громыко, опасная передача Бессмертного.

- Три официальных матча сыграно. Можете сказать, что команда прогрессирует?

- Команда прогрессирует, в первую очередь, в психологическом плане. На фоне всего этого негатива, который выливается на федерацию и сборные, очень сложно, особенно молодым ребятам, не впасть в панику и не поддаться давлению. Мы всеми силами стараемся поддерживать в них боевой дух. И нам это пока удается. Тому подтверждение — сегодняшняя игра.