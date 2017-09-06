Украинская разведка предупреждает российских оккупантов 15 6.09.2017, 12:25

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ГУР Минобороны Украины опубликовало впечатляющее видео.

На YouTube появилось видеообращение к россиянам на Донбассе, посвященное памяти убитого в Киеве генерал-майора ГУР Украины Максима Шаповала.

Утверждается, что канал принадлежит Главному управлению разведки Минобороны Украины. Запись также появилась на странице ГУР в Facebook.

«Посмотри в мои глаза, враг, ты называл меня своим младшим братом и тайком разрушал мою армию, чтобы потом прийти и забрать все без боя. Ты думал, что легко одолеешь меньшего? Но ты забыл, враг, что моя страна воевала всю свою историю. Ты забыл, что я – потомок славных воинов», – обратился боец.

В монологе звучит утверждение, что украинский воин будет бороться за каждого ребенка, семью, отца и мать, за друзей.

«Я уже не тот мальчик, которого вы не боялись. Я – опытный воин. Я не чувствую боли, я не боюсь смерти. Я готов погибнуть за свой дом… Во мне течет кровь воина. Я воин. Посмотри в мои глаза, враг. Ты смотришь в глаза своей смерти», – говорит боец на видео.