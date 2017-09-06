Синоптики: Завтра будет до +16 градусов 1 6.09.2017, 12:34

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

В четверг днем на большей части территории страны пройдут дожди.

7 сентября погоду в стране будут формировать атмосферные фронты. Сохранится в основном облачная погода. Ночью по северо-востоку и юго-западу страны, а днем на большей части территории страны пройдут дожди.

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +10..+16°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится, сообщает pogoda.by.