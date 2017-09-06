В Борисове народные деньги «закатали» в асфальт 6 6.09.2017, 12:44

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Местные власти поразили вопиющим примером бесхозяйственности.

«Заасфальтированный» перекресток улиц Гагарина-3 Интернационала в Борисове на днях не был принят комиссией.

О лютом примере бесхозяйственности рассказывает районная газета «Единство»:

«В редакцию позвонили несколько человек, возмущенных автомобильными «пробками» на центральной магистрали — улице Гагарина. И хотя «пробки» в нашем городе, увы, не редкость, людей понять было можно: накануне нового учебного года забот немало, времени в обрез, многим приходилось ездить из старого города в новый и обратно, а тут такая неприятность.

Так кто же «автор пробок»? Как пояснили журналисту в райисполкоме, по плану никаких работ на данном участке проводиться не должно. Кроме того, именно этот участок дорожного полотна находится не на районном, а на республиканском балансе.

Найти виновного в самоуправстве на дороге оказалось не трудно: ответственным за ремонт участка дороги является начальник ДЭУ №69 Александр Евгеньевич Ломако.

По его словам, ремонт дороги на ул. Гагарина планировалось выполнить до 15 августа, но, как это часто бывает, в отведенные сроки дорожники не уложились.

А раз так, проигнорировав необходимость согласования работ с райисполкомом, Ломако перекрыл центральную городскую магистраль и начал наверстывать упущенное.

В оправдание самовольных работ Ломако пояснил, что решение о датах ремонта принимала вышестоящая над ДЭУ №69 организация, которая и не сочла нужным согласовать работы с Борисовским райисполкомом. Также технология дорожного ремонта предусматривает теплую погоду, поэтому выбирались погодные условия, которые совпали с 31 августа и 1 сентября. А о неудобствах, которые дорожники создали людям накануне учебного года, в ДЭУ даже не задумались, как, впрочем, и о качестве своих работ. Ведь именно из-за многочисленных дефектов данный участок дороги не был принят в эксплуатацию комиссией. И теперь дорожники обязаны исправить выявленные недостатки.

Конкретных сроков окончания работ на ул. Гагарина Ломако тоже не назвал: после исправления дефектов дорожное покрытие должно вылежаться 15 дней, и только по истечении этого срока будет принято решение – соответствует ли выполненный ремонт необходимым параметрам. И, к сожалению, из-за безответственности дорожников, которые не умеют работать качественно, борисовчанам еще придется терпеть неудобства на дороге, простаивая в «пробках».