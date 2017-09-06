Сколько российских военных объектов на территории Беларуси? 5 6.09.2017, 12:59

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После распада СССР в Беларуси остались военные объекты стратегического значения, находящиеся в подчинении России.

Объекты под российским командованием действуют в Беларуси на основании межправительственных соглашений между РФ и РБ, подписанных 6 января 1995 года. Это 43-й зональный узел связи ВМФ в 7 км от города Вилейка в Минской области и 474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) в 48 км юго-восточнее города Барановичи Брестской области, пишет «Немецкая волна».

Оба военные учреждения не наделены статусом военных баз. На их территории нет летального оружия. "Это объекты технические, которые занимаются разведкой, радиолокацией и связью", - говорят эксперты, ссылаясь на "Соглашение о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка" и ""Соглашение о порядке завершения строительства и содержания узла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении".

В то же время наблюдатели указывают, что во время военных действий, вне зависимости от названия "база" или "объект", эти подразделения будут подвергнуты удару потенциального противника.

Безвозмездно - не значит даром

Инфраструктуру, недвижимое имущество и земельные участки, на которых расположены объекты, Беларусь передала россиянам в безвозмездное пользование на 25 лет без оплаты за каналы связи и "без взимания всех видов налогов, кроме налогов, связанных с хозяйственной деятельностью". Однако, по информации РИА Новости, "ни один налог в местный бюджет Беларуси не взимается". В обмен на договоренности о бесплатной аренде Россия списала белорусской стороне 900 млн долларов долга за энергоносители и обязалась предоставлять на безвозмездной основе свои военные полигоны для проведения учебных стрельб и информацию о ракетно-космической обстановке.

"Антей" для связи

На узле связи ВМФ РФ под белорусской Вилейкой действует сверхдлинноволновая радиостанция "Антей" с передатчиком мощностью 1 тысяча кВт. По данным газеты "Во славу родины" Минобороны Беларуси, "Антей" обеспечивает связь Главного штаба ВМФ с боевыми кораблями и атомными подводными лодками, несущими дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов на расстоянии свыше 10 тысяч км.

Решение о строительстве этой станции было принято в 1958 году, а действовать она начала в 1964-м. Арендуемая территория объекта - около 650 га. Недвижимое имущество принадлежит Беларуси, как указано в приложении к межправительственному соглашению. Но недвижимость, созданная российской стороной после подписания соглашения, как и технологическое оборудование, находится в собственности РФ.

Технические средства ввозятся из России на белорусскую территорию без таможенных пошлин. Численность обслуживающего персонала на объекте, согласно договоренностям, не должна превышать 250 человек. Охрану могут нести вольнонаемные граждане Беларуси.

"Волга" против ракет

Второй военный объект - радиолокационная станция дециметрового диапазона (РЛС) "Волга" на радиотехническом узле под Барановичами - контролирует районы патрулирования подводных лодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море. РЛС способна обнаруживать баллистические ракеты и космические объекты на расстоянии более 2 тысяч км (некоторые источники сообщают о возможности следить за ракетными пусками на удалении в 5 тысяч км).

Сооружение станции было начато в 1984 году, затем приостановлено в связи с распадом Советского Союза и продолжилось только в 1997 году за счет российского финансирования. На боевое дежурство "Волга" была поставлена в 2002 году. С 2003 года РЛС вошла в состав Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Военно-космических сил России.

По официальной информации, станция "Волга" "интегрирована в единую систему ПВО Союзного государства, является элементом региональной белорусско-российской группировки войск и входит в объединенную систему ПВО СНГ". Занимаемая площадь - более 200 га. Численность обслуживающего персонала, согласно межправительственному соглашению 1995 года, не может превышать 1200 человек. Однако, по сообщению аналитического портала "Евразия. Эксперт" в апреле 2017 года, на РЛС под Барановичами были заняты "около 600 человек личного состава. Кроме того, на объектах, обслуживающих узел, работает около 200 граждан Беларуси".

Авиабаза, которой нет

Вопрос о военной авиабазе РФ под Бобруйском так и остался нерешенным, хотя российская сторона с весны 2013 года настаивала на размещении авиаполка своих ВВС на белорусской территории. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что "между Москвой и Минском нет разногласий в вопросе о дислокации", и что речь идет лишь о подборе аэродрома.

В 2014 году военное руководство РФ сообщало, что инфраструктура бобруйского аэродрома будет готова через 2 года. В сентябре 2015-го президент России Владимир Путин поручил правительству достичь договоренности с официальным Минском и подписать соглашение о создании в Беларуси авиабазы под российским командованием. Но белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ заявил, что ничего об этом не знает и "на сей счет ни с кем разговора не было".

В апреле 2016 года глава МИДа Беларуси Владимир Макей подтвердил агентству РИА "Новости", что вопрос о российской военной авиабазе "на данном этапе закрыт, однако если возникнет необходимость, можно вернуться к этому вопросу". В феврале 2017-го Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами еще раз подчеркнул, что "не видит необходимости в создании российской военной базы на белорусской территории".