Джамала с сольным концертом выступит на сцене минского «Прайм Холл» 6.09.2017, 13:07

Фото: Reuters

Соул, джаз, электронная и народная музыка от украинской певицы и композитора прозвучит в Минске.

Сольный концерт Джамалы состоится на сцене «Прайм Холл» 9 ноября, пишет tut.by.

Переломным моментом в карьере Джамалы стало выступление на Международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна — 2009» в Юрмале, где она получила Гран-при, поразив жюри выдающимися вокальными данными и исполнением песен в разных жанрах. В мае 2016 Джамала с песней «1944», посвященной депортации крымских татар, стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2016».

После победы на Юрмале Джамала перешла в категорию топ-исполнителей, выступая на разнообразных площадках от Астаны до Амстердама. Журнал Cosmopolitan назвал ее «Открытием года», она получила ELLE Style Award в номинации «Певица года» и премию «Человек года — 2009» в номинации «Кумир украинцев». Череда наград продолжилась и в последующие годы. После победы на «Евровидении» Джамала была удостоена звания «Народный артист Украины» и «Почетный гражданин города Киев».

Летом 2016-го в Европе и США состоялся первый международный релиз певицы — альбом «1944». Пластинка вышла на рекорд-лейбле Universal Music Group.

В том же году Джамала сыграла ряд знаковых концертов в Египте, Турции, Литве, Польше, Германии, Швеции и Великобритании, а также стала хедлайнером международных фестивалей European Stadium of Culture (Жешув, Польша), «Джаз на Днепре» (г. Днепр), Atlas Weekend (г. Киев) и Alfa Jazz Fest (г. Львов). Среди выступлений в Украине отдельно стоит отметить два концерта в киевском НДИ «Украина», которые прошли с аншлагом, причем билеты на дополнительный концерт были распроданы всего за 4 дня. Кроме этого, в 2017-м Джамала стала новым тренером седьмого сезона шоу «Голос країни» на телеканале «1+1».