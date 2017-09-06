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NASA опубликовало вид из космоса на мощный циклон «Ирма»

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  • 6.09.2017, 13:32
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Фото: NOAA/NASA Goddard MODIS Rapid Response Team

Ураган зародился в центральной части Атлантики.

NASA опубликовало, как выглядит из космоса мощнейший циклон «Ирма».

Сейчас стихия усилилась до пятой — последней — категории опасности. Скорость ветра внутри урагана превышает 295 километров в час.

Во Флориде объявили чрезвычайное положение. Губернатор штата Рик Скотт в Twitter призвал жителей сохранять бдительность.

«Во Флориде мы всегда готовимся к худшему, но надеемся на лучшее. Сейчас мы не можем позволить себе быть готовыми», — написал политик.

Кроме Флориды, чрезвычайное положение объявили в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

Ураган зародился в центральной части Атлантики к западу от Кабо-Верде. Тропический шторм в течение недели достигнет берегов Ямайки и Багамских островов.

Совсем недавно на США обрушился другой мощный ураган «Харви», от которого пострадали Техас и Луизиана.


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