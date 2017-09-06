«Нет сил, нет мочи - только Площадь!» 3 6.09.2017, 13:38

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Николай Черноус

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусским предпринимателям надоело кормить главного тунеядца.

Крупнейшие экономики мира уделяют огромное внимание малому и среднему бизнесу: льготное кредитование, специальные программы развития. В Германии насчитывается почти 3,5 миллиона малых предприятий, и это составляет 80 % всех предприятий страны. На таких предприятиях трудится 70 % трудоспособного населения страны, которые обеспечивают тем самым 41 % всех налоговых отчислений - половину всего ВВП страны.

Белорусские власти часто запускают руку в карман предпринимателей: повышение налогов, резкие высказывания в адрес представителей бизнеса.

Почему белорусские власти видят в малом бизнесе конкурента, как относятся власти к инициативным людям, выйдут ли предприниматели на Площадь вслед за «тунеядцами» – сайт Сharter97.org поинтересовался у предпринимателя и общественного активиста из Барановичей Николая Черноуса.

- Вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, расскажите, способствует ли белорусское законодательство привлечению новых людей в бизнес? Легко ли в Беларуси быть ИП?

- Люди не расположены идти в бизнес. Он перестал быть привлекательным. Все знают от родителей, от знакомых, от друзей, что бизнес – это «надуваловка»: займешься предпринимательством – ничего не получишь. Вложишь свои деньги, вложишь свои силы, а отдача нулевая. Стоим на рынке 23 года, а новые люди не приходят, кто-то продолжает семейные династии, родители привлекают своих детей, внуков. Новых лиц нет, а ведь это не по причине того, что у белорусов нет «предпринимательской жилки». Люди не настроены на то, чтобы вкладывать деньги в свои идеи.

Власти хотят только снимать сливки с предпринимателей: штрафы, поборы – все что могут предложить наши чиновники новичкам в мире бизнеса. Это больше похоже на рэкет, чем на налогообложение.

- Во многих странах малый бизнес является равноправным партнером государства: выделяются льготные кредиты, облегчается налогообложение. В СССР предпринимателей называли спекулянтами и всячески преследовали. Белорусский бизнесмен – это равноправный партнер государства или спекулянт?

- Нас однозначно считают спекулянтами. Осталось советское мышление и коммунистические подходы. Лукашенко не нужен свободный рынок и искусственные конкуренты для госпредприятий. Как будто мы буржуи какие-то. Никакого развития, постоянное подозрение и отношение как к врагу народа. У малого бизнеса забрали возможность развиваться.

Белорусский бизнес находится в очень плачевном состоянии. Предприниматели думают только о том, как «спихнуть» cвой товар, чтобы побыстрее закрыться. Когда-то на торговле можно было озолотиться. Люди покупали для продажи столько продукции, что заполняли ей целые гаражи, склады, дома. А сейчас идет банальная распродажа, многие люди не выходят на торговые объекты, просто платят за аренду торговых точек и все.

Власти не думают о будущем. Закроется предприниматель, продаст свой бизнес – куда ему идти? Работы ведь нет. Уезжать за границу человек не хочет. Подходят и говорят мне: уже нет сил, нет мочи - только Площадь!