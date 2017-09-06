Евро дорожает второй день подряд 6.09.2017, 13:45

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На валютных торгах 6 сентября белорусский рубль снизился к евро и российскому рублю.

Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0031 рубля (0,14%) и составил 2,296 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0051 рубля (0,26%) и составил 1,9242 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0189 рубля (0,57%) и составил 3,3543 белорусского рубля за 100 российских.