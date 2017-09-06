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Власти дали «задний ход» с платной продленкой в Борисове

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  • 6.09.2017, 13:59
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Фото: Reuters

Благодаря оперативной реакции независимых СМИ, родители избежали новых поборов.

В борисовских школах не будут брать плату с учеников, которые приходят в школу раньше 9.00 и проводят время в утренней продленке. О такой практике стало известно 5 сентября. Родителям учеников предложили платить 2,38 рубля за полтора часа такой продленки, час должен был обходиться в 1,88 рубля.

Как сообщили Еврорадио в отделе образования Борисовского райисполкома, такое предложение - ошибка директора школы.

"Есть услуга -- платные образовательные услуги. Директор школы думала предложить такие услуги. Но такие услуги не могут оказываться до начала занятий, поэтому, безусловно, это была ошибка. Группы так и не были сформированы ни в одной из школ района", - рассказал сотрудник отдела образования:

По данным Минобразования, продленка как до начала, так и после занятий должна быть бесплатной.

Занятия в школах решили сделать с 9.00 после заявления Лукашенко о том, что "дети не высыпаются". Это создало для родителей дополнительные проблемы, так как работа у многих начинается раньше 9-ю утра. В результате дети все равно приходят в школы гораздо раньше 9:00.


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