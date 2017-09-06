Волонтеры возрождают белорусско-еврейское местечко из «Народного альбома» 6.09.2017, 14:19

Фото: Василий Молчанов/Белсат

Энтузиасты добиваются статуса историко-культурной ценности для деревни под Гродно.

Лунно могло бы стать не только туристической достопримечательностью, но и киноплощадкой. Если бы хоть кого-то из местных интересовал вопрос сохранения наследия, пишет belsat.eu.

Историческая Волковыщина, сегодня – территория Мостовского района. Местечко Лунно – сейчас просто деревня.

Костел Святой Анны в Лунно

Среди местечек с деревенским статусом специалисты выделяют всего три, которые сохранили отличительные дореволюционные и межвоенные архитектурные ансамбли: Гольшаны, известные благодаря замку, Лужки в Шарковщинском районе и, собственно, Лунно.

Местечко как из «Народного альбома»

Своими архитектурными достоинствами и богатой историей Лунно известно только специалистам. Здесь всего два объекта, которые считаются историко-культурными ценностям: церковь середины-второй половины XIX в., так называемая «батюшковка» ретроспективно-русского стиля, и костел, в котором сочетаются традиции местной архитектуры и очень четко читаются определенные классические черты.

Свято-Иоанно-Предтеченская церковь в центре Лунно

Неужели больше ничего нет? Вовсе нет, ведь главная особенность городка – это как раз рядовая застройка, ансамбль которой сформирован в основном в 1920-30-е годы. Это в основном каменные одно-двухэтажные домики с характерным декором, который передает атмосферу западнобелорусского еврейского местечка, будто списанного из «Народного альбома».

«В Лунно мы видим яркую еврейскую архитектуру! – рассказывает председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников Антон Астапович, – Это домики, которые сочетали в себе жилые и торговые функции, так называемые домики-магазинчики. Кстати, кроме дат постройки на фронтонах зачастую можно заметить и звезды Давида. Двухэтажные многоквартирные дома, скорее всего, были доходными, то есть помещения сдавались в аренду».

Похожих домиков, собранных в центре и вписанных в систему улочек, в Лунно около полусотни. Для сравнения – это практически 10% старого Гродно, архитектурный фонд которого насчитывает около полутысячи объектов.

Это богатство теперь под угрозой: застройка – не историко-культурная ценность, поэтому не охраняется. С точки зрения законодательства, декорированный домик 1913 года ничем не отличается от хрущевки или панельного времен Брежнева – это просто часть жилого фонда.

Плоды подобной политики уже видны: в старые дома вставляют пластиковые окна, меняют форму оконных проемов, уменьшают входные порталы. На одном из самых примечательных зданий города совсем недавно снесли с фасада две башенки.

Такими темпами Лунно вскоре рискует подтвердить статус, который ему придало государство: агрогородок.

Сегодня в местечке еще можно не только водить экскурсии, но и снимать фильмы о Первой или Второй мировой войне, или о межвоенном времени.

Надежда на волонтеров

По мнению Астаповича, ситуацию может изменить только придание статуса историко-культурной ценности всему ансамблю старого Лунно. Для этого нужна рабочая группа, которая займется точной фотофиксацией памятников, обозначит их на планах, напишет архивно-библиографические справки и обоснование. Для сравнения – подобная работа по минской Осмоловке заняла около восьми лет.

За такие дела редко берутся профессиональные ученые, которые чаще всего заняты своими профильными темами. Рассчитывать остается на волонтеров, которым приходится разрываться на различные объекты и регионы.

«Неоднократно с коллегами мы обсуждали эту проблему, – продолжает Астапович, – но чувствуем, что у минского актива на все сил не хватает. Нужна хорошая рабочая группа на месте, которая будет действовать, возможно, не один год. Из Минска это делать сложно, так как здесь и вопрос фотофиксации, и работа с архивами, хранящимися в Гродно».

Везде отказы

Какова же позиция гродненских историков и волонтеров, которые, кажется, «набили себе руку» во время многолетней борьбы за наследие своего города?

«Просить гродненцев, честно говоря, у меня уже не хватает совести, – разводит руками Астапович. – В 2012-13 годах они сделали большую работу по написанию и отсылке предложений по приданию различным объектам статуса историко-культурной ценности, как в окрестностях Гродно, так и в самом городе. Но многие предложения получили отрицательные ответы, кроме одного случая: плиточной мастерской Друцких-Любецких в Гродно. Вот и все».

Председатель общества с пониманием относится к разочарованию коллег – говорит, что разочарован и сам. По словам Астаповича, своеобразным рубиконом стали 2012-13 годы – до сих пор предложения по приданию охранного статуса государством обычно поддерживались, а после «все изменилось».

«Даже объекты, связанные с историей Второй мировой и оккупацией, отбрасывались, – резюмирует Астапович. – Это и предложение насчет Шталага (бывшего немецкого лагеря военнопленных. – Прим. «Белсат») в Масюковщине, и по зданию бывшей инфекционной больницы минского гетто – везде отказы. Приходится работать в таких условиях».

Работа в Польше и ритуальные услуги

В результате, когда историко-культурно наследие беспокоит только историков и любителей старины, местечко, которое могло быть вписанным в туристические маршруты, сегодня постепенно вымирает.

О туристах местные не слышали. Единственное в Лунно кафе не работает. Через дом – объявления о продаже. Самые популярные объявления на остановках – «работа в Польше» и «Ритуальные услуги».