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Евросоюз продлил санкции против России

  • 6.09.2017, 14:25
Фото: Shutterstock

Послы ЕС согласовали продление антироссийских санкций без обсуждения.

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) рекомендовал Совету ЕС продлить на полгода индивидуальные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Украине. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил в Брюсселе европейский дипломатический источник.

"Coreper одобрил продление на шесть месяцев индивидуальных санкций", – заявил собеседник агентства.

Напомним, в отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины.

Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

Последний раз ЕС на полгода продлевал санкции против российских граждан и компаний в марте 2017 года. Ограничительные меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.

Кроме персональных санкций против РФ были введены секторальные. В июне Совет Европейского союза продлил их на полгода, до 31 января 2018 года.


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