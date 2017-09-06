Евросоюз продлил санкции против России 6.09.2017, 14:25

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Послы ЕС согласовали продление антироссийских санкций без обсуждения.

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) рекомендовал Совету ЕС продлить на полгода индивидуальные ограничительные меры против российских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Украине. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил в Брюсселе европейский дипломатический источник.

"Coreper одобрил продление на шесть месяцев индивидуальных санкций", – заявил собеседник агентства.

Напомним, в отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины.

Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

Последний раз ЕС на полгода продлевал санкции против российских граждан и компаний в марте 2017 года. Ограничительные меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.

Кроме персональных санкций против РФ были введены секторальные. В июне Совет Европейского союза продлил их на полгода, до 31 января 2018 года.