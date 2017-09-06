Эксперты National Geographic назвали лучшие места для путешествий этой осенью 1 6.09.2017, 14:42

Джайпур

© Morgan Burke

Пускай лето уже закончилось, но туристический сезон продолжается.

Известное научно-популярное издание National Geographic (перевод — nv.ua) определило десять лучших мест для путешествий осенью 2017 года.

Пускай лето уже закончилось, но туристический сезон продолжается. Поскольку менее жаркая погода располагает к прогулкам, эксперты издания предлагают туристические направления с впечатляющим природным великолепием и разнообразием достопримечательностей.

Топ-10 мест для осенних путешествий:

Бутан

© Arian Zwegers

Около 60% территории покрывают красивейшие леса. Во время прогулок следует заглянуть в монастырь Такцанг-лакханг, известный также как Гнездо тигра.

Национальный парк Лайзард Айленд, Австралия

© Philip Morton

Главной достопримечательностью является коралловый риф, расположенный вокруг острова.

Национальный парк Зион, США

© Jeff Krause

Парк особенно красивый в осеннюю пору, ведь разнообразие растений играет всеми цветами желтого, бордового и коричневого.

Кейптаун, ЮАР

© jbdodane

Отдыхая в Кейптауне, не обделите вниманием канатную дорогу на Столовой горе, откуда открывается волшебный вид.

Оахака, Мексика

© Gabriel Balderas

Чтобы понять Мексику, нужно познакомиться с традициями Дня мертвых – праздника памяти умерших.

Замбия

© Skip Russell

Любители экзотической флоры и фауны могут лично познакомиться с животными и растениями из дикой природы.

Франция

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Осенью в регионах начинают собирать урожай винограда и в честь этого устраивают фестивали и дегустации вин.

Греция

© DubeFranz

В Греции в этот период собирают урожай оливок, а погода располагает к длительным прогулкам.

Джайпур, Индия

© Rod Waddington

Осенью в Индии празднуют Дивали – главный индуистский праздник, в рамках которого проходит Фестиваль огней.

Вьетнам

© guido da rozze

Осенний Вьетнам примечателен красивой природой, древними храмовыми комплексами и качественными отелями. Лучше путешествовать в октябре, когда закончится сезон дождей.