Эксперты National Geographic назвали лучшие места для путешествий этой осенью

Эксперты National Geographic назвали лучшие места для путешествий этой осенью1
- 6.09.2017, 14:42
Пускай лето уже закончилось, но туристический сезон продолжается.
Известное научно-популярное издание National Geographic (перевод — nv.ua) определило десять лучших мест для путешествий осенью 2017 года.
Пускай лето уже закончилось, но туристический сезон продолжается. Поскольку менее жаркая погода располагает к прогулкам, эксперты издания предлагают туристические направления с впечатляющим природным великолепием и разнообразием достопримечательностей.
Топ-10 мест для осенних путешествий:
Бутан
Около 60% территории покрывают красивейшие леса. Во время прогулок следует заглянуть в монастырь Такцанг-лакханг, известный также как Гнездо тигра.
Национальный парк Лайзард Айленд, Австралия
Главной достопримечательностью является коралловый риф, расположенный вокруг острова.
Национальный парк Зион, США
Парк особенно красивый в осеннюю пору, ведь разнообразие растений играет всеми цветами желтого, бордового и коричневого.
Кейптаун, ЮАР
Отдыхая в Кейптауне, не обделите вниманием канатную дорогу на Столовой горе, откуда открывается волшебный вид.
Оахака, Мексика
Чтобы понять Мексику, нужно познакомиться с традициями Дня мертвых – праздника памяти умерших.
Замбия
Любители экзотической флоры и фауны могут лично познакомиться с животными и растениями из дикой природы.
Франция
Осенью в регионах начинают собирать урожай винограда и в честь этого устраивают фестивали и дегустации вин.
Греция
В Греции в этот период собирают урожай оливок, а погода располагает к длительным прогулкам.
Джайпур, Индия
Осенью в Индии празднуют Дивали – главный индуистский праздник, в рамках которого проходит Фестиваль огней.
Вьетнам
Осенний Вьетнам примечателен красивой природой, древними храмовыми комплексами и качественными отелями. Лучше путешествовать в октябре, когда закончится сезон дождей.