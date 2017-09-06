В Гродно придумали, как собирать двойной побор с граждан 2 6.09.2017, 14:34

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Коллективный «Остап Бендер» в лице государственных телеканалов делает деньги из воздуха.

За один и тот же пакет каналов гродненке Елене пришлось заплатить двум разным фирмам. Женщина пользуется услугами кабельного оператора «Гродненские информационные сети» больше десяти лет. Несколько месяцев назад к ней пришел мастер «Гаранта» и сказал, что нужно заключить новый договор на обслуживание и ремонт кабельного ТВ, а также на трансляцию каналов из обязательного общедоступного пакета. При этом новых каналов не прибавилось.

— Услуга чисто формальная и бесплатная, пояснил мастер, и я подписала договор, — рассказала Елена изданию vgr.by.

А через три месяца женщине пришло уведомление, что за семь дней нужно погасить задолженность — 5 рублей 60 копеек, иначе отключат кабель.

— Сумма в договоре не прописана. По документу, мастер должен ознакомить с прейскурантом, проверить качество приема телевизионных программ, но этого сделано не было. Искала цены на сайте оператора. А если в квартире живет бабушка и посмотреть в интернете не умеет? — недоумевает гродненка. — Услугами «Гаранта» я никогда не пользовалась. Какой смысл платить за одно и то же дважды, если есть свой кабельный оператор, которому плачу уже много лет?

Женщина обратилась в офис «Гаранта». Но прежде чем расторгнуть договор, ей все равно пришлось погасить задолженность. А вот соседка Елены абонплату по-прежнему вносит каждый месяц, не подозревая, что за один и тот же соцпакет каналов отдает деньги двум операторам. Похожая ситуация несколько лет назад была и с радиоточками: гродненцы не пользовались радио, но каждый месяц платили.

Представители кабельного оператора «Гродненские информационные сети» уверяют, что платить другому оператору не нужно. Несколько лет назад белорусское законодательство обязало всех их предоставлять клиентам соцпакет. Его стоимость уже включена в действующую абонплату.

Заместитель директора по экономике и коммерческим вопросам ОАО «ГОТТЦ Гарант» Тамара Булыга рассказала, что организация обслуживает домовые распределительные сети многоквартирных домов города, подключенных к Единой городской телевизионной информационной сети. В функции «Гаранта» входит не только трансляция программ общедоступного пакета, но в первую очередь обслуживание и ремонт самих сетей.

Оператор «Гродненские информационные сети» использует обслуживаемые «Гарантом» телевизионные домовые распределительные сети для оказания коммерческих услуг по трансляции телепрограмм и доступа в Интернет.

— Нашей организацией заключены соответствующие договоры с УЖРЭП, ЖСПК (товариществами собственников), мы являемся единственной организацией в городе, которая обслуживает и ремонтирует кабельные сети. Если абонент расторг договор, то в случае каких-нибудь поломок или проблем с ТВ-сигналом мы не будем принимать заявку на ремонт и устранять неисправности, — поясняет замдиректора. — Абонентская плата (1 рубль 40 копеек в месяц) раньше входила в жировку, а после перезаключения договора оплачивалась напрямую на расчетный счет «Гаранта».

Возможно, читатель не так понял нашего сотрудника. Имелось в виду то, что перезаключение договора осуществляется бесплатно, а стоимость услуг — абонентскую плату можно было узнать у сотрудника при заключении договора по телефону 134 или на нашем сайте.

Как поступать, если считаете, что вас обманули

Директор Гродненской городской организации общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей» Вадим Рыжкевич:

— Нужно обращаться с претензией к оператору (в данном случае к «Гаранту») и расторгать договор. Если деньги не возвращают, обращайтесь в суд. Что касается уведомлений, то, если в договоре ничего не сказано, присылать их могут в течение двух лет — таков срок исковой давности. А вообще, нужно внимательнее читать договоры и смотреть, что подписываете.

Какие каналы входят в общедоступный пакет

Сейчас в обязательный общедоступный пакет телепрограмм входит 9 каналов (постановление Совмина № 407 от 13 мая 2015 года). Это «Беларусь 1», ОНТ, СТВ, «Мир», «РТР-Беларусь», «НТВ-Беларусь», «Беларусь 2», «Беларусь 3» и «Беларусь 5». Они транслируются в цифровом формате и находятся в открытом доступе. Плата за них символическая — 1,40 рубля в месяц. Можно подключить дополнительные каналы. Пакет до 128 каналов стоит 3,50–12,75 рубля. Если есть спутниковая тарелка, тогда платить за кабельное ТВ никому не нужно и абонплаты нет.