В Украине в аварии разбились пять политологов и общественных активистов 12 6.09.2017, 14:55

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Фото: ГУНП в Ровенской области

На трассе «Киев-Ковель-Ягодин» произошло жуткое ДТП.

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области Украины.

Жуткая авария произошла возле села Масевичи в Рокитновском районе.

«Автомобиль Opel Omega по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «DAF» с прицепом», — сообщили в полиции.

Согласно данным правоохранителей, в результате ДТП погибли четверо мужчин, которые ехали в легковом автомобили. Грузовой автомобиль после столкновения вылетел с трассы и перевернулся. Полиция устанавливает все детали происшествия.

Позже стало известно, что в ДТП погибли пять человек. Политический эксперт Юрий Романенко в Facebook сообщил, что погибли четыре политолога: Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров и Сергей Попов. Также известно о гибели журналиста из Черновцов Владимира Карагяура. Они возвращались из Варшавы.

«Предварительная версия аварии — занос авто на большой скорости на мокрой дороге с выносом на встречную полосу», — написал он.

Погибший Александр Маслак — известный украинский политолог, историк неоднократно выступал экспертом на «112» канале.

Александр Маслак

Алексей Куринной — преподаватель Национального университета «Киево-Могилянская академия», заместитель главы киевского отделения «Посвита», политический эксперт, общественный активист.

Алексей Куринной

Александр Никаноров — украинский политолог.

Александр Никаноров

Сергей Попов — ранее занимал пост заместителя главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, до последнего времени был секретарем Совета доноров по вопросам децентрализации в Украине и директором офиса реформ Донецкой области.

Сергей Попов

Владимир Карагяур — журналист из Черновцов, работал на Spilno.tv.

Володимир Карагяур

Редакция сайта Charter97.org выражает соболезнования родным и близким погибших.