Павел Северинец: Победа под Оршей – ключевое событие белорусского Золотого века 6.09.2017, 14:47

Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы готовятся отметить День воинской славы.

8 сентября в Беларуси отмечается неофициальный День белорусской воинской славы - в этот день в 1514 году произошла славная битва под Оршей, в которой 30-тысячная армия Великого княжества Литовского под командованием гетмана Константина Острожского победило 80-тысячное войско Московии.

Войско ВКЛ одержало победу благодаря тактическому мастерству, а сама битва вошла в мировые учебники военного дела. Хороший повод для национальной гордости, неправда ли? Белорусские власти так не считают.

Живы ли рыцарские традиции литвинов в памяти белорусов, как повлияла победа под Оршей на ход белорусской истории – cайт Сharter97.org спросил у уроженца Орши, сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца:

- Это одно из ключевых событий Золотого века белорусской истории, ведь благодаря этой победе Великое Княжество Литовское не допустило своего поглощения Москвой. Мы выиграли право называться страной и отсрочили оккупацию нашей страны на несколько веков. Это наша историческая победа. В свободной Беларуси этот день должен отмечаться как государственный праздник. В этот день белорусская армия должна торжественно принимать присягу.

- Почему другие народы трепетно относятся к подобным датам: греки вспоминают 300 спартанцев, их подвиг под Фермопилами, сербы чтят героев битвы на Косовом поле, когда их войско встретилось с армией турок-осман. Почему так мало места занимает это событие в воспитании нашей молодежи?

- Это событие старательно пытались стереть из памяти нашего народа: Российская империя, СССР, режим Лукашенко – все они пытались внушить белорусам, что наш главный друг - это Кремль и имперская номенклатура. А Кремль всегда был главным противником нашего национального государства. Вот и результат этой политики – народное беспамятство. В школах эта тема под запретом, в военных академиях этому не учат.

Я родом из Орши и стараюсь отмечать этот день. Часто езжу на Крапивенское поле, где происходили эти события. Мы жжем костры и вспоминаем славные события нашей истории. Иногда там проходят бардовские фестивали. Если же в Минске проходят какие-то мероприятия – я всегда принимаю в них участие.