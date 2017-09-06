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Компания Huawei обошла Apple по продажам смартфонов

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  • 6.09.2017, 15:00
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Китайцы заняли второе место после южнокорейского Samsung.

Компания Huawei, по данным Counterpoint (перевод — korrespondent.net), и июне и июле этого года обошла своего американского конкурента Apple по объемам продаж смартфонов. Она заняла вторую позицию в рейтинге, после южнокорейской Samsung.

Аналитики полагают, что смена позиций связана с определенного рода затишьем, которое в последнее время наблюдается вокруг "яблочных" смартфонов, и вероятно, связано со скорым выпуском нового революционного флагмана Apple.

Однако при этом эксперты отмечают, что несмотря на высокую общую популярность продуктов Huawei, в десятке мировых мобильных "бестселлеров" нет ни одного смартфона этой китайского производителя.


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