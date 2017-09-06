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В Дроздах продается самая дорогая в Минске квартира

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  • 6.09.2017, 15:20
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Стало известно, как выглядит квартира со стоимостью квадрата более $5 тысяч.

Стартовая цена 2-комнатной квартиры в Дроздах – 450 тысяч долларов. Сайт о недвижимости realt.by показал одну из самых дорогих квартир Минска.

Общая площадь двушки небольшая – 86 квадратных метров. Дом 2010 года постройки также не отличается архитектурными изысками: внешне это серый параллелепипед, пишет realt.by, но высота потолков в нем – 3 метра.

В доме живет несколько семей, дворовая территория огорожена, установлено видеонаблюдение, есть консьерж и подземный паркинг, место в котором входит в стоимость предложения.

Почему же аж так дорого? Все дело в интерьере: «Индивидуальный дизайн проект, качественный, дорогой (именной) ремонт, изысканная итальянская мебель, итальянская сантехника, беспроводная сигнализация, кондиционеры, пол с подогревом и многое другое. Никто не проживал, все абсолютно новое, без износа», — написано в объявлении.

Актуальная средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в Минске – 1143 доллара. А по данным Национального кадастрового агентства, самое дорогое жилье, проданное в этом году, обошлось покупателю в $2720 за «квадрат». При общей площади 239 кв.м. оно стоила $650 тыс. и находилась в знаменитом доме «У Троицкого» с видом на Свислочь и Верхний город.


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