По утрам возле минских школ происходит пешеходно-транспортный коллапс 5 6.09.2017, 15:40

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Фото: Tut.by

При проектировании СШ № 61 не были учтены все сложные моменты.

Несколько дней назад для сотен тысяч детей начался учебный год. Некоторые учащиеся добираются до школы пешком, многих привозят на автомобилях родители, поэтому нередко у школы одномоментно скапливается много транспорта. Tut.by несколько дней дежурил у СШ № 61. Учебное заведение журналисты выбрали не случайно: по данным БАЭС, дорожная ситуация у этой школы — одна из самых опасных в Минске — от жилой зоны заведение отделяет шестиполосная дорога. А ведь школа построена недавно: при проектировании можно было учесть все сложные моменты.

Жилой массив «Маяк Минска» отделяет от школы № 61 шестиполосная улица Кирилла Туровского. Желтым квадратом обозначено место, где в прошлом году произошло ДТП

Жилой массив «Маяк Минска» отделяет от школы № 61 шестиполосная улица Кирилла Туровского. Желтым квадратом обозначено место, где в прошлом году произошло ДТП

В школе № 61 первый звонок прозвенел в 2014 году. Школа эта экспериментальная, построена по нетиповому проекту: тут есть и бассейн, и тренажерные залы, и даже свой амфитеатр.

Поэтому, выезжая сюда, журналисты рассчитывали увидеть эталон организации дорожного движения на околошкольной территории, образец для подражания для всех столичных учреждений образования.

Занятия здесь начинаются в 9.00, но журналисты приехали к школе в 7.50.

К главному входу ведет маленький тупиковый проезд, проезжая часть и тротуар которого вымощены тротуарной плиткой — выглядит уютно и презентабельно. Вдоль обочины и на небольшой парковке в это время стоит всего несколько автомобилей, а по тротуару неспешно шагают ученики младших классов с родителями. Ситуация кажется спокойной.

Но уже через полчаса проезд заполняют автомобили: родители подвозят детей к школе. Одна сторона узкой проезжей части плотно заставлена машинами. Детвора выпрыгивает из салонов авто, многим лень обходить длинный забор вдоль проезжей части, и они перелезают через или сквозь него. Совсем, как взрослые.

Небольшая парковка моментально заполняется машинами, а водители, которым не хватило на ней места, подпирают своими авто уже припаркованный транспорт и включают аварийку — «сломались». Автомобилисты бросают машины на любом свободном месте проезжей части, не учитывая, что они кому-то помешают проехать или пройти.

— Ой, тут всегда плохо было для автомобилистов, — высказывается Андрей, водитель VW Jetta, припаркованного вдоль стоянки вторым рядом. — Ребенок второй год в этой школе учится, так что я успел ощутить на себе «прелести» школьной парковки. Обычно я прямо к школе не подъезжаю, останавливаюсь на въезде, потому что заехать сюда тяжело, а выехать — еще труднее. Тут надо круговое движение хотя бы сделать, чтобы развернуться была возможность.

— Здесь такая ситуация каждый день. Машины ставят на въезде в наш Дом милосердия, несмотря на запрещающий знак. Просишь людей: уберите машину, проезд же загораживаете. А они: «Я на минуточку, стать больше негде» и сразу убегают, — рассказал Тимур, охранник, который дежурит возле въездных ворот Дома милосердия. — А вы бы видели, какие пробки перед уроками на большой проезжей части улицы Туровского! Здесь что-то неправильно в организации движения, такого быть не должно.

Водитель Mercedes GLK 500 подпер своей машиной припаркованные на стоянке авто и оставил включенной аварийку.

— Прежде чем оставить машину, я спросил у людей, которые припарковали свои машины, не помешаю ли я им. И вообще, я ребенка-инвалида перевожу, а то будут потом говорить, что понаехали тут всякие на российских номерах, — пояснил возвратившийся автомобилист.

Самый пик загруженности улицы возле школы пришелся на 8.45: автомобили не могли разъехаться в противоположных направлениях, многие машины сдавали задним ходом на выезд. Порадовало лишь то, что авто двигались медленно — родители помнят, что между машинами могут вклиниваться дети, спешащие в школу. Усугубляла ситуацию непогода — из-за начинающегося дождя многие детишки просто не смотрели по сторонам.

Некоторые лихие водители, которым места у бордюра не хватило, высаживали детей прямо во второй полосе дороги. А одна дама так и вовсе остановилась для этой цели на пересечении дорог: из левой пассажирской двери авто выскочила малышка и, обогнув машину, быстро побежала к школе по проезжей части.

А вот на маленьком нерегулируемом пешеходном переходе, ведущем к школе, людям приходилось «просачиваться» через выезжающие авто.

— Таня, быстрее пошли, что ты еле тащишься! — закричала с тротуара девочка-подросток малышке, которая шла по зебре перед приостановившимися машинами. Не дождавшись младшеклассницу, тинейджер припустила к школьным воротам.

Заметить такую кроху автомобилисту на дороге непросто, а у школ таких детишек — десятки

Заметить такую кроху автомобилисту на дороге непросто, а у школ таких детишек — десятки

У школы дежурит милиционер: он следит, чтобы пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора и для этого периодически нажимает кнопку, вызывающую зеленый свет для пешеходов. Еще пару раз милиционер помогал водителям, сдающим задним ходом с парковки.

Прокомментировать дорожную ситуацию возле СШ № 61 и других столичных школ журналисты попросили Юрия Важника, руководителя Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте (БАЭС), организации, которая выполнила по заказу ГАИ 10 проектов организации дорожного движения возле учебных организаций и прилегающих территорий, а также на многих улицах Минска.

— О дорожной ситуации возле СШ № 61 мы знаем. К сожалению, это типичная картина почти для всех минских школ. Особенно жаль, что это недавно построенная суперсовременная школа. Но она отделена от жилого района шестиполосной магистралью, не имеет безопасного подъезда и пикап-зоны для автомобилей, привозящих детей к урокам. В апреле 2016 года здесь было серьезное ДТП с учеником школы. Кстати, после открытия школы мы общались с родителями учеников и предлагали им через мобильное приложение SAFETYMETER сигнализировать нам об опасных местах на дороге. Но от родителей из школы № 61 не пришло ни одного сообщения! А через полгода — ДТП! Получается, их устраивает, что дети в опасности?

Обзор у этой школьницы сильно ограничен не только из-за зонта, но и из-за припаркованных на стоянке авто

Обзор у этой школьницы сильно ограничен не только из-за зонта, но и из-за припаркованных на стоянке авто

Юрий Важник отметил, что проектное решение по безопасной организации движения возле СШ № 61 сделать можно.

— Возможно успокоение движения по улице Кирилла Туровского, проезд возле школы позволяет сделать нормальную зону посадки-высадки детей с разворотом, а также конструктив, который позволит автомобилисту ненадолго остановиться.

К сведению, в столице есть две школы, с которых реализована большая часть предложений БАЭС: это гимназия № 34 на улице Азизова и школа № 101 на проспекте Жукова. По остальным школам руководством города поручено организовать внедрение проектов предприятием «Горремавтодор». В дальнейшем планируется такой опыт распространить на все двести школ Минска.

Возле СШ № 101 на проспекте Жукова по проекту БАЭС установлены дорожные знаки, на проезжей части — делиниаторы и «лежачие полицейские», нанесена специальная разметка

— К сожалению, реализовывать эти проекты очень непросто, — отметил Юрий Важник. — Как правило, территория, которая примыкает к школам, находится в ведении нескольких организаций, согласовать с которыми и реализовать планируемые изменения очень тяжело. Также мешают существующие стандарты, которые игнорируют самые простые потребности детей, например, то, что дети смотрят на улицу с иной точки, чем взрослые, двигаются, не как взрослые, или абсолютно не учтена естественная потребность доставлять детей на автомобилях. Это обстоятельство можно обойти, если дети живут в микрорайоне школы. А если детей нужно доставить в специализированную школу или детский сад? Все это замедляет рассмотрение и реализацию проектов. Там, где умелый хозяин на защиту детей затратил бы неделю, проходят месяцы, а по отдельным проектам — уже годы.