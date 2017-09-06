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Павел Белоус: Первым делом люди покупают национальный флаг и «Погоню»

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  • 6.09.2017, 15:46
  • 2,493

Какие сувениры дороги сердцу каждого белоруса.

«Когда белорус едет куда-то за границу, то первое, что он покупает – это либо национальный флаг с «Погоней», либо поло с национальной вышивкой, либо кепку с орнаментом», - рассказал «Радыё Свабода» директор «Арт-Сядзібы» и магазина symbal.by Павел Белоус.

Сделав со вкусом оформление, онлайн-магазин национально ориентированных товаров symbal.by открылся на новом месте и теперь ждет посетителей в Минске на проспекте Машерова, 18 - напротив культурного центра «Корпус».


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