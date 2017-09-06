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Готовится белорусский вариант «сухого закона»

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  • 6.09.2017, 16:07
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В Беларуси планируется запретить продажу алкоголя после 23.00 в магазинах и на АЗС.

Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления профилактики МВД Олег Каразей, передает БелТА.

В МВД считают, что в стране необходимо ввести жесткие меры в сфере оборота алкоголя. Речь, в первую очередь, идет об ограничении времени продажи алкоголя в розницу.

«В идеале можно говорить о десяти часах вечера. Но после обсуждения с заинтересованными ведомствами, в частности с МАРТ, пришли к выводу, чтобы на первых порах хотя бы после 23.00 перестать продавать алкоголь в розницу», - сказал Олег Каразей.

По его словам, правильно было бы это сделать не только в магазинах, но и на автозаправочных станциях. Те, кто не успел приобрести спиртное в магазинах, нередко устремляются за ним на АЗС, в том числе и будучи за рулем.


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