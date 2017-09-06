Европейский инвестиционный банк выделил Польше почти миллиард евро 2 6.09.2017, 16:22

Деньги пойдут на стратегические энергетические и научно-исследовательские проекты.

Европейский инвестиционный банк предоставит Польше почти миллиард евро на стратегические энергетические и научно-исследовательские проекты. Соответствующее соглашение было подписано в ходе 27-го Экономического форума в Крынице, передает «Радио Польша».

250 млн евро будут инвестированы в модернизацию и расширение сети распределения электроэнергии в северной и центральной Польше.

Остальные 730 млн евро будут направлены на финансирование инновационных исследований и разработок, осуществляемых научно-исследовательскими институтами, университетами и компаниями.

Вице-премьер и министр развития Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша в состоянии привлекать средства из самых передовых фондов.

«В случаях, когда мы нуждаемся в дополнительном финансировании, лучшим вариантом является именно рыночное финансирование, которое помогает повышать инновационный уровень нашей экономики и одновременно развивать отечественные предприятия», - отметил Матеуш Моравецкий.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) является учреждением Европейского союза, предоставляющим долгосрочные кредиты членам сообщества. В прошлом году ЕИБ предоставил Польше кредитов на общую сумму в 4,44 млрд евро.