В Швейцарии создали рубиновый шоколад

В Швейцарии создали рубиновый шоколад1
- 6.09.2017, 16:31
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Шоколад производится без добавления ягод или ягодных ароматизаторов и не содержит красителей.
Технологи швейцарского бренда Barry Callebaut создали четвертый вид шоколада — рубиновый.
Рубиновый шоколад имеет яркий фруктово-ягодный вкус и нежный розовый цвет. Он производится без добавления ягод или ягодных ароматизаторов и не содержит красителей. В основе его состава красные какао-бобы Ruby. Этот шоколад стал первым открытием за последние 80 лет со времен открытия белого шоколада, пишет nv.ua.
Как отмечают технологи, над его разработкой они работали несколько лет и надеются, что он станет не менее популярным, чем другие виды шоколада.