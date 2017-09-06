В Швейцарии создали рубиновый шоколад 1 6.09.2017, 16:31

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Фото: Barry Callebaut

Шоколад производится без добавления ягод или ягодных ароматизаторов и не содержит красителей.

Технологи швейцарского бренда Barry Callebaut создали четвертый вид шоколада — рубиновый.

Рубиновый шоколад имеет яркий фруктово-ягодный вкус и нежный розовый цвет. Он производится без добавления ягод или ягодных ароматизаторов и не содержит красителей. В основе его состава красные какао-бобы Ruby. Этот шоколад стал первым открытием за последние 80 лет со времен открытия белого шоколада, пишет nv.ua.

© Barry Callebaut

© Barry Callebaut

Как отмечают технологи, над его разработкой они работали несколько лет и надеются, что он станет не менее популярным, чем другие виды шоколада.