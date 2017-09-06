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В Беларуси появятся свои феодалы?

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  • 6.09.2017, 16:39
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Фото: onliner.by

Земельные участки будут передаваться по наследству.

Заместитель премьер-министра Михаил Русый анонсировал разработку концепции закона о родовых поместьях, передает БелТА.

Вице-премьер рассказал, что концепция закона находится в высокой степени готовности, и уже создана рабочая группа по рассмотрению данного вопроса. В частности, обсуждается, сколько земли выделять под родовые поместья.

Тему подняла Наталья Стекольникова, представляющая одно из самых крупных поселений родовых поместий в Беларуси «Росы» в Воложинском районе, где сейчас живет более 50 семей. «Мы участвовали в разработке концепции закона о родовых поместьях, работали над ним много лет. Сейчас концепция дорабатывается. Мы видим потенциал развития деревни с помощью такого опыта. Этот закон необходим для того, чтобы земля оставалась навсегда детям и внукам, будущим поколениям той семьи, которая это поместье основывает. Главный постулат — чтобы земля передавалась во владение и не могла ни при каких обстоятельствах продаваться, а могла только передаваться по наследству», — пояснила Наталья. Она считает, что выделять под подобные поместья стоит не менее одного гектара земли.

Сейчас в Беларуси более 570 человек считают себя владельцами подобных родовых поместий. Большинство живет в Воложинском и Витебском районах.


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