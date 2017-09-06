Снова наедалово 4 Кирилл Живолович

6.09.2017, 16:58

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Как Министерство образования «накормило» белорусов школьными «нововведениями».

У белорусских детей в результате множества школьных корректировок напрочь отсутствуют нормальные представления о том, откуда мы родом, чем жили наши предки, как, куда и с кем вообще шагает белорус по просторам времени. Похоже, что не представляют себе этого в полной мере и люди, в чьи обязанности по стечению обстоятельств сегодня входит широкий перечень вопросов по организации образовательных процессов в стране.

Если говорить прямо, то одно из главных нововведений для школьников в нынешнем году - перенос начала занятий с 8.00 на 9.00 - успешно провалено. То, как преподносилась проблема («дайте детям поспать лишний час», «пусть приходят к 9 часам», «не надо насиловать детей с самого утра»), оставляло призрачные надежды на то, что если какие-то нововведения в вопросе начала уроков будут реализованы, то под столь благородными предлогами даже самые опытные из числа манипуляторов от Минобраза и наиболее отъявленные большевики по духу не сумеют навредить детям. Но так воспринимать проблему могли только те наивные из родителей, которые просто еще не ощутили на себе всей видимой мощи, а на самом деле полной беспомощности со стороны педагогических коллективов.

Учебный год только начался, а уже понятно - по факту практически все школьники будут приходить на учебу в те же 8 часов утра. Даже там, где официально первый звонок прозвенит в 9 часов, на привычные 8 утра будут перенесены классные и информационные часы, а также дополнительные занятия по отдельным предметам, которые ранее шли, как правило, в виде допнагрузки к основному расписанию. Плюс к этому централизованно изменена длительность перерывов между уроками. По итогу в результате якобы существенных преобразований вместо облегчения нагрузки на детей мы имеем: а) в школу они все равно в основном идут к 8.00; б) заканчиваются уроки примерно в то же время, что и раньше; в) мальчик из Острошицко-Городокской школы прочувствовал собственную значимость; г) все делают вид, что довольны вместе с маленьким принцем.

Тем, кто не желает ограничиваться констатацией столь очевидной манипуляции, рекомендовано изучить свежее инструктивно-методическое письмо, адресованное всем учреждениям общего среднего образования. Наиболее благодатная почва для манипуляций в этом письме касается образовательных программ для школьников по истории - несколько страниц из документа посвящены изменениям, вносимым в учебные программы по «Всемирной истории» и «Истории Беларуси».

За последние 20 лет курс школьной программы по одному из ключевых предметов претерпевал немало косметических операций - от сокращения отдельных исторических периодов до вычеркивания конкретных дат из памяти, от уменьшения количества учебных часов до изменения трактовок различных событий и погружения в небытие многих имен, сражений и ключевых исторических событий.

Вот лишь несколько тем и определений, которые в нынешнем году исключены из перечня основных понятий, обязательных для запоминания, по истории: «Полоцкое княжество»; «Возникновение идей о праве человека на жизнь, свободу и собственность»; «Предпосылки объединения Польши и ВКЛ»; «Письма из-под виселицы» Кастуся Калиновского; «Складывание национального самосознания»; «Белорусское национальное движение и его основные политические направления»; «Носители политической власти в обществе»; «Демократизация общественно-политической жизни»; «тутэйшие»; «Армия Крайова»; «парламентская оппозиция»; «гласность»…

Чем обусловлены такие изменения в программах? Об этом можно только догадываться. Или пойти по проверенному пути упрощений и увязать эти изменения с новшествами в области обеспечения школьников правильным питанием в школьных столовых. Воспринимать все эти преобразовательные телодвижения именно так легче всего - сквозь призму школьного питания. Булочка вместо демократизации, рисовая каша как замена национальному самосознанию и под видом прав человека на свободу и собственность - компот из сухофруктов. Дети наелись? А их родители? А учителя? Кому добавки? Главное, что все снова сыты в результате очередного государственного наедалова.

Кирилл Живолович «Белгазета»