Минские власти хотят снести невысокие дома по улице Орловской 7 6.09.2017, 17:07

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На месте частного сектора построят многоквартирное жильe.

Архитектурные изменения планируются в Минске по улице Орловской. Этот район пополнит ряд тех, где сносят малоэтажную и частную застройку ради многоквартирных домов. Об этом в комментарии "Минск-Новости" рассказала начальник управления архитектуры и строительства администрации Центрального района столицы Виктория Долговская.

Вдоль Орловской планируется возводить жильe со встроенными объектами общественного назначения. Строить его предполагается на территориях, пока что занятых усадебной или малоэтажной застройкой. Правда, чиновники уточняют, что большую часть частных домов сносить не будут. Но, например, решение строить многоквартирное жильe в границах улиц Орловской– Долгиновского тракта–Щедрина– Гая принималось давно, только город не приступал плотно к воплощению таких планов.

По словам Далговской, планируется снести частные и малоэтажные дома вдоль чeтной стороны улицы Орловской от улицы Карастояновой до Долгиновского тракта. На пересечении Долгиновского тракта с Орловской намечается соорудить транспортную развязку.

ПДП сейчас находится на согласовании в комитете архитектуры. После этого планы передадут в администрацию района для проведения общественного обсуждения.

Также для сноса запланирован участок, ограниченный улицами Стадионной– Нововиленской –Орловской–Долгиновским трактом. На месте частного сектора предполагают построить многоквартирное жильe. Преобразования планируются после 2020 года.