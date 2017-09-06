Почему Беларусь называют страной замков 2 6.09.2017, 17:39

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Белорусские замки отличались от сооружений наших восточных соседей.

Да, именно так, как бы это сегодня не прозвучало. С XIII по XVIII век замков на нашей земле построили больше сотни, но, увы, основная их масса не сохранилась даже в виде руин. Но это ведь не повод про них забыть.

Когда в Беларуси начали строить замки, и чем они отличались от древнерусских градов? Чем намазывали деревянные постройки, чтобы они медленнее горели? Когда их стали заменять на каменные, что такое бастионная система, и как горожане отрабатывали замковую повинность? Ответы – в материале Planetabelarus.by.

Град, или Дозамковая эпоха

Как пишет энциклопедия «Города, местечки и замки Великого княжества Литовского», до образования ВКЛ в Беларуси насчитывалось более двадцати градов – все они находились в сегодняшних областных центрах, а также в Борисове, Мозыре, Новогрудке, Орше, Пинске, Полоцке и других городах. Град – это природный ландшафт плюс построенные человеком укрепления: земляные валы, частокол и срубные стены с деревянными башнями.

В XII-XIII вв. внутри градов стали появляться и каменные строения, например, церкви. В детинце, то есть центральной части града, жил князь со своими слугами и дружинниками, а также часть городских торговцев и мастеров.

Когда и почему грады стали уступать место замкам и в чём была разница между ними? В историческом мире распространено мнение, что пограничное фортификационное сооружение (или городская цитадель) – это ещё град, а вот укреплённая частновладельческая резиденция – уже замок. У него было много общих признаков с градом – это те же оборонительные, жилые и хозяйственные строения, связанные общей линией укреплений и приспособленные к круговой обороне в изоляции. Однако появилась и новая функция – административно-публичная. Историк Юрий Заяц разделил замки ВКЛ на три группы: великокняжеские (или королевские) резиденции, сеньориальные резиденции в частновладельческих городах и укреплённое жильё феодалов в сельской местности.

Как пишет историк Юрий Бохан в статье «Развитие фортификации ВКЛ в XIV-XVI вв.», к XIV веку многие грады уже не функционировали. Где-то остались одни городища, где-то на месте старых укреплений возвели новые, сэкономив таким образом на строительстве валов.

Дерево. Быстро построили, быстро сгорело

Историки спорят, как долго белорусские замки были деревянными. Одни исследователи считают, что до XV века, другие говорят, что и в XVI ещё возводились деревянные укрепления. И хотя уже с 1200-х годов на территории ВКЛ стали появляться каменные замки, до XVI века самым популярным материалом в фортификации было дерево. В основном – сосна, гораздо реже – дуб.

Причины очевидны. Беларусь и сегодня славится своим лесом, а тогда его здесь было несравнимо больше. Материал дешёвый, технология простая – в условиях острой необходимости деревянный замок можно было возвести за неделю.

Горел он, однако, быстрее, чем строился. Да и вообще, конструкция получалась слабоватая и требовала дополнительных укреплений. Это мог быть ров – сухой или заполненный водой, если получалось соединить его с водоёмом. Также дерево мазали глиной, чтобы оно горело хоть немного медленнее.

Для будущего замка выбиралось высокое или обособленное место – холм, крутой берег реки, возвышенность среди болота, остров или полуостров. Юрий Бохан пишет, что таким образом создавалось препятствие не только для самого противника, но и для его осадного оружия. Чем дальше удавалось отодвинуть артиллерию, тем меньше был её поражающий эффект.

Планировка замка чаще всего была нерегулярной и зависела от рельефа местности. Иногда в дополнении к основному замку строился Нижний. В нём размещали гарнизон с семьями, разнообразные хозпостройки, склады с запасом провизии. Известно, что полоцком Нижнем замке жили также шляхта и мещане. Верхний и Нижний замки соединились мостом (часто подъёмным), потому что внизу простирался большой ров. Иногда мост использовался нетривиально – так, в Кобрине посреди него стояла баня.

Замок укреплялся частоколом или стеной-городней – соединёнными между собой бревенчатыми срубами. Низ городни заполняли землёй или камнями, а вверху были бойницы. С XIV века на городнях появились башни, четырёх- или многоугольные. С этого момента именно они играли решающую роль в обороне.

Деревянные замки нужно было постоянно латать и перестраивать. Из их описаний можно узнать и про дыры в стенах, столь огромные, «что через них коза пролезть может», и про крайнюю неустойчивость всей конструкции, которая «шатается на ветру».

Ремонтировали укрепления всем окрестным населением. До XVI века одной из основных государственных повинностей в ВКЛ была замковая. Прибежал во время войны прятаться в замок? Будь добр, почини его, когда бои закончатся.

При всех недостатках до середины XIV века замок из дерева был довольно эффективной защитой от нападения. После – когда оружие и техники ведения боя усовершенствовались – «деревянная оборона» постепенно стала бессмысленной.

Мощные каменные стены

Беларусь не перешла к каменным замкам залпом – в один прекрасный день. Перестройка происходила постепенно. Сначала в системе деревянных укреплений появлялся каменный элемент (чаще всего башня), потом другой, и так постепенно обновлялся весь замок. Новые строения складывались из кирпича или природного камня. В отличие от деревянных, каменные башни были круглыми.

По данным Юрия Бохана, самые ранние оборонительные конструкции из камня на территории Беларуси появились в XIII веке в Каменце, Бресте, Турове и Новогрудке. Каменецкая башня сохранилась до наших дней, рассмотрим же её подробнее. Изначально это готическое сооружение, не приспособленное для постоянного жилья – башня не отапливалась, в ней не было туалета. С неё, как считается, осматривали окрестности и обстреливали врага. Если враг всё же подбирался к башне близко, внешнюю лестницу разбирали и отстреливались, что называется, до последнего.

В XIV – начале XV века многие белорусские города провели масштабную реконструкцию своих замков. Так, дерево заменили на камень в Орше, Гродно, Витебске. Последний считался одним из наиболее мощных фортификационных комплексов в Великом княжестве Литовском.

В этот же период на территории Беларуси появились «кастели» – замки, по своему плану характерные для Тевтонского ордена, однако большего размера. Кастель – это мощные, иногда двойные, четырёхугольные по плану стены, обнесённые валами и рвами. Примеры – замки в Крево и Лиде.

Не один тяжёлый бой пришлось выдержать замку в Мире (дата постройки – начало XVI века). Его пять двадцатиметровых башен имели каждая по пять ярусов с множеством бойниц, что обеспечивало круговую оборону и ведение огня из пушек в упор по наступающему противнику. Первоначально стены замка были около трёх метров в ширину и тринадцать – в высоту.

Огневой удар с бастиона

Ко второй половине XV века стремительное развитие артиллерии потенциально ослабляло даже каменные замки. Теперь их укрепляли при помощи бастионной системы. В основе её принципа – строительство валов и перенесение основной опоры на трапециевидные выступы – бастионы. На них размещалась артиллерия, что позволяло обстрелять противника даже на большом расстоянии.

Бастионные укрепления получили Несвижский, Заславский, Ляховичский, Слуцкий, Мирский, Брестский Малый и другие белорусские замки.

С войны на бал

Постепенно замок превращался во дворцово-замковый комплекс – здания общественного характера отделялись от оборонных укреплений. Эта трансформация завершилась к началу XVII века. И снова развитие военного дела продиктовало изменения – чем дальше, тем сложнее было замку сдержать наступление врага. Согласно энциклопедии «Великое княжество Литовское», в XVII-XVIII вв. реальные оборонительные функции выполняли только бастионные системы. Потому с 1650-х годов укрепления частновладельческих замков уже не модернизировались, а только ремонтировались после разрушений.

Замок начал превращаться в громадный комфортабельный дом, в котором жили и принимали высокопоставленных гостей. С появлением нового функционала ушёл старый рациональный принцип строительства. Перестали экономить. Если на возведение боевого замка годился и полевой камень, то теперь строили из кирпича. Важная роль в этом новом замке отводилась интерьеру и экстерьеру. Самые яркие примеры – конечно, Гольшаны, а также Гродненский новый, Любчанский и Смолянcкий замки.

Почему большинство белорусских замков не дожило до нынешних времён, и как воссоздавались отдельные из них – темы для отдельных статей. К счастью, память разрушить сложнее, чем кирпичную кладку. Белорусский замок жив. Хотя бы на живописных полотнах, хотя бы в исторических романах. Главное – жив.