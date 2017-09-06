Stratfor: РФ продолжает играть роль вредителя 3 6.09.2017, 17:36

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Частная разведка США раскрыла замысел Кремля.

Почти три года Киев выступает за введение миротворческой миссии ООН на Восток Украины, но сейчас такое предложение исходит из Москвы. Президент России Владимир Путин предложил Совету Безопасности ООН разместить миротворцев на линии разграничения на Донбассе, что, по его словам, "пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины". Москва уже направила в ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения. Тем не менее такие действия следует рассматривать, скорее, как попытку ослабить давление на Россию со стороны Запада – и особенно Вашингтона, чем как искреннее желание положить конец вооруженному конфликту, говорится в отчете частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

Украина, со своей стороны, убеждена, что Москва больше заинтересована в заполучении новых рычагов влияния на Запад, чем в урегулировании конфликта на Донбассе. Тем более, что предложение Путина гораздо более ограничено, чем любое, исходившее от Киева. Предложение Москвы не предполагает доступа ООН к оккупированным территориям Донбасса или участку российско-украинской границы, который находится под контролем сепаратистов (боевиков "ДНР-ЛНР" и российских военных, - "Апостроф"), что ограничит возможность контролировать поток оружия и личного состава. Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко заявила: "Путин, в лучших традициях гибридной войны, пытается исказить идею украинского руководства о миротворцах на Донбассе, перевернуть все с ног на голову".

Но многие западные страны всерьез отнесутся к предложению Путина, и Министерство иностранных дел Украины уже обозначило условия, что любые миротворческие миссии не должны включать российских военнослужащих и предусматривать разрешения от сепаратистов. Уже сейчас Германия – ключевой посредник в мирных переговорах, который призывал Россию и Украину прилагать больше усилий для разрешения конфликта – выразила одобрение плана, предложенного Путиным. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что, предлагая развернуть миротворческую миссию, Россия изменила свою политику в отношении Украины. Он пошел дальше, заявив, что "если все будет хорошо с голубыми касками, это станет первым шагом для снятия санкций против России".

Тем не менее Россия будет пристальнее следить за реакцией США. Несмотря на риторику Дональда Трампа о налаживании более тесных связей с Россией, Вашингтон сохранил более воинственную позицию в отношении Москвы, чем Европа, особенно в вопросе конфликта в Украине. Вашингтон продолжает призывать Москву соблюдать Минские соглашения и сохраняет поддержку Киева в вопросах политики и безопасности. Недавнее принятие инициированного Конгрессом пакета санкций против Москвы показало институциональные ограничения, с которыми сталкивается президент США, когда дело касается России.

Независимо от желаний Трампа, США и Россия все больше не в ладах. В последние несколько месяцев Москва и Вашингтон занимались серией взаимных мер, таких как высылка дипломатов и закрытие дипобъектов, а Россия предупреждала, что будет реагировать "асимметричным" образом. Между тем, официальные лица США отметили возможность предоставить Украине летальное оружие, которое обострило бы конфликт, но могло бы также служить сдерживающим фактором для России. Однако, говоря о летальном оружии для Украины, Путин заявил, что этот шаг может привести не только к большим жертвам, но и к тому, что так называемые "ДНР/ЛНР" направят оружие в "другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них".

В этом контексте предложение Путина по миротворцам можно рассматривать как попытку убедить США и Запад в том, что Россия стремится к ограничению насилия в конфликте в Украине. Хотя РФ и продолжает играть роль вредителя для Америки в проблемах Северной Кореи и Сирии, Москва хочет доказать свою способность принимать взвешенные и конструктивные решения. Этот образ может заставить некоторых западных сторонников Украины, таких как Германия, с большей вероятностью принять усилия Кремля. И, обозначив свое стремление к деэскалации на Востоке Украины, Россия может получить передышку в переговорах с США.

С приближением президентских выборов в России, которые должны состояться в марте 2018 года, Путин вряд ли пойдет на какие-либо крупные уступки, которые могут нанести ущерб его популярности среди россиян. И ограниченное предложение России по миротворцам говорит о том, что в ближайшем будущем едва ли произойдут стратегические изменения в конфликте в Украине. Но более всего предложение Путина направлено на то, чтобы расколоть единую позицию западных стран по России и дать Москве больше возможностей для маневра во взаимоотношениях с другими странами. На предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН ключевым станет понимание, насколько успешными окажутся такие попытки и насколько Россия сможет избавится от давления Запада.