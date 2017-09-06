Белорусским студентам в Смоленске придется менять вуз 2 6.09.2017, 17:48

1,781

У популярных среди белорусов высших учебных заведений проблемы с аккредитацией.

Из-за проблем с аккредитацией не все высшие учебные заведения, куда традиционно любят поступать могилевчане и витебляне, смогут доучить студентов.

Так, закрывается достаточно популярный у могилевчан бывший Смоленский гуманитарный университет. В мае 2017 года один из старейших ВУЗов города заявил о своей реорганизации, что фактически стало заявлением о прекращении его существования, пишет «Магілёўскі рэгіён».

Вместо Смоленского гуманитарного университета абитуриентам предложили обучаться в Смоленском филиале Российского нового университета. Теперь стало известно, что и Смоленский РосНОУ объявил студентам, что ВУЗ закрывается. Причиной стало не прохождение аккредитации, и скоро будет отозвана лицензия. Возможно, что студентам предложат перевестись обучаться в Москву, но пока такого предложения не поступало.

При этом, на данный момент на сайте университета никак не обозначен тот факт, что ВУЗ не прошел аккредитацию: по-прежнему размещены правила приёма абитуриентов в 2017 году. Видимо, информировать о закрытии руководство университета пока не торопится.

Вслед за СГУ от своих студентов отказалась Смоленская сельскохозяйственная академия. Из-за проблем с аккредитацией ВУЗ больше не имеет права заниматься учебной деятельностью по экономическому профилю. А это была самая востребованная специальность в академии. Возникает ещё одна проблема: так как академия вуз государственный, многие студенты обучались на бюджетных местах, а в Смоленске не так много учебных заведений, способных предоставить им такую возможность. Предположительно студенты-экономисты продолжат обучение в СмолГУ, РАНХиГС и филиале РЭУ.

А ещё раньше Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки после проведенной проверки лишила аккредитации Московскую академию экономики и права, которая также имела филиал в Смоленске. Теперь этот вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах по призыву. При этом отмечается, что лицензии вуз не лишен. В противном случае учебное заведение должно было бы немедленно прекратить образовательную деятельность.