Солодуха выступит на фестивале помидора в Ивье 4 6.09.2017, 18:02

Александр Солодуха

Фото: kp.by

Ранее певец порадовал поклонников своим творчеством на Дне огурца в Шклове.

Трехметровый бутерброд приготовят на фестивале помидора в Ивье, передает БелТА.

Районный праздник «Ивьевский помидор» отпразднуют 9 сентября. Пройдет фестиваль впервые. Таким образом в Ивьевском районе решили отметить многолетние овощные традиции региона. Ивьевский томат, выращиванием которого занимаются сотни семей, давно известен за пределами района: он пользуется спросом у покупателей Гродно и Минска, поставляется за рубеж.

Все праздничные мероприятия буду посвящены сочному и аппетитному овощу. В Ивье замахнутся на рекорд и изготовят огромный трехметровый бутерброд, одним из основных ингредиентов которого будет именно помидор. Не обойдется и без дегустации других блюд из помидора. Начнется же праздник театрализованным шествием по улицам города. Основные мероприятия развернутся на набережной в Ивье. Здесь выберут мистера и мисс помидор в карнавальных костюмах, состоится томатная дискотека и пройдет концерт Александра Солодухи.

На празднике будут работать несколько интерактивных площадок. Из числа тех, кто занимается выращиванием овощей, выберут главного в Ивьевском районе «Помидорного властелина села». Проведут и конкурс на самое оригинальное огородное чучело. Во время спортивно-томатных состязаний «Синьор Помидор – наш великий чемпион» устроят турнир по метанию помидора и помидорный дартс. Пройдет дефиле-конкурс «Велосипедная помидоринка».

Как сообщал Charter97.org, ранее Александр Солодуха выступил на Дне огурца в Шклове.