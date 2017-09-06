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ООН: Войска Асада десятки раз применяли химоружие против оппозиции

  • 6.09.2017, 18:05

Химическую атаку войск сирийского диктатора в апреле этого года в ООН признали военным преступлением.

За время войны в Сирии войска правителя Башара Асада более двух десятков раз применяли против оппозиции химическое оружие. Об этом говорится в выводах следователей ООН по военным преступлениям, сообщает «Гордон» со ссылкой на Reuters.

Один из таких случаев – применение правительственными войсками зарина в Хан-Шейхуне, провинция Идлиб, в апреле этого года. В результате атаки погибло более 80 гражданских.

В ООН заявили, что «правительственные силы продолжили применение химического оружия против мирных жителей на территориях, подконтрольных оппозиции».

Случившееся в Хан-Шейхуне в организации признали военным преступлением.

4 апреля произошел авианалет сирийских правительственных сил на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Тогда погибло более 100 человек, в том числе дети.

Отмечалось, что у части жертв бомбардировки имеются симптомы, свидетельствующие о применении химического оружия.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и другие силы. Значительную часть Сирии контролируют боевики ИГИЛ.

В ходе боевых действий погибло 292 817 человек, из которых 84 472 человека – гражданские лица.


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