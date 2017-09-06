В Минске открылся исторический ресторан «Литвины» 6.09.2017, 18:15

На открытие такого заведения ресторатора вдохновила история Беларуси.

Ресторан «Литвины» расположился в новостройке на проспекте Победителей, 119, и пока работает в тестовом режиме. Здесь можно попробовать белорусские блюда в новом исполнении, сидя в старинно-современном интерьере и слушая песни групп «Песняры», «Ляпис Трубецкой», «Стары Ольса» и Shuma. Что интересного в новом заведении — в репортаже Onliner.by.

Кто такие литвины и какое отношение они имеют к ресторану?

Идея «Литвинов» пришла соучредителю этого ресторана и сети Terra Pizza Константину Хрусталеву четыре года назад, но тогда сеть Terra Pizza отнимала много сил, да и помещение в голубом доме не проспекте долго сдавалось в эксплуатацию.

Прежде чем взяться за проект, ресторатор сел и изучил историю белорусов:

— В течение нескольких столетий литвинами называли наших предков. Жили они в ВКЛ. Территория Беларуси тогда была в его центре! Первой столицей Литвы был город Новогрудок. Там же в 1253 году короновался великий князь литовский Миндовг. ВКЛ и литвины — это историческая гордость современных белорусов. Самым неоспоримым доказательством наследия литвинов является наш язык. Статуты (своды законов) ВКЛ 1529, 1566, 1588 годов, помимо латинского, написаны на старобелорусском языке. Конечно, этот язык существенно отличается от современного белорусского, но там присутствуют слова, носители которых до сих пор живут в белорусских селениях.

Константин уверен, что Минску есть чем гордиться:

— В комментариях к различным обзорам мы часто видим: где же мы, где же наша белорусская национальная кухня? Чем мы хуже итальянцев, французов, грузин и узбеков? Я всегда был уверен, что на нашей земле живут люди, обладающие талантом, вкусом и интеллектом, способные создавать продукт, который может достойно представлять нашу страну в ряду других государств.

«Идея интерьера — в смешении средних веков и современности»

Ресторан занял помещение площадью 300 кв. м, внутри уместилось 85 посадочных мест, снаружи, на летней террасе, которая скоро расширится, — 50.

— Идея интерьера — в смешении средних веков и современности. Мы не побоялись сделать его в темных тонах, хотя сейчас в европейских интерьерах заметна тенденция со светлым деревом и зеленью.

Из новых элементов — мягкая мебель (ресторатор недоумевает, почему в большинстве белорусских ресторанов ставят твердые лавки), лофтовые светильники, потрескивающий электрический камин; из элементов под старину — дубовые столешницы, слэбы из акации, 120-летнее пианино, каменные подставки для приборов.

На фоне играет музыка современных белорусских групп: «Песняры», «Стары Ольса», Shuma, «Ляпис Трубецкой».

«Мы, конечно, могли включить в меню кисель из овса, но его никто бы не стал пить»

Ресторан предлагает блюда новой национальной кухни. Цены пока средние по городу. Обещают, что такими они и останутся. До 16:00 действует обеденное меню.

Повара работают под руководством шеф-повара Александра Чикилевского. Слово «новая» в отношении кухни здесь объясняется тем, что сквозь века белорусы стали состоятельнее и предпочитают питаться не только дарами природы вроде грибов, ягод и простыми блюдами вроде драников.

— Наши организмы на генетическом уровне приспосабливаются максимально хорошо усваивать именно региональные блюда. Мы привлекли фанатов белоруской кухни, способных воссоздать ее в новом видении, а не по сборникам советского периода. Новизна заключается в технологиях приготовления, подачи и соответствии вкуса еды современности. Мы, конечно, могли включить в меню кисель из овса, но его никто бы не стал пить.

Первоначально от драников хотели отказаться, признается Константин, но многие, вероятно, не поняли бы этого решения. Картофельные оладьи все-таки предлагаются. Главная позиция — колдуны. Все блюда — модифицированные.

Гостям предлагают делиться рецептами предков и участвовать в дополнении меню:

— В перспективе мы планируем расширять меню, используя больше сортов белорусской рыбы, фермерские продукты, дичь. Будем делать упор на вегетарианские блюда, использовать много лесных грибов и трав. Мы сами печем хлеб, делаем квас.

«В головах белорусов зачастую есть чуть ли не стыд за белорусское происхождение»

— В головах белорусов зачастую есть чуть ли не стыд за белорусское происхождение, и это ужасно. Хорошо, что много молодых людей сейчас носят вышиванки, поддерживают новое национальное движение. Людей потихоньку начинают волновать вопросы, откуда мы взялись и почему не можем гордиться собой так же, как гордятся собой украинцы, поляки или русские. Мы в начале пути. Мы стремились создать такой ресторан, ходить в который будет в кайф самим белорусам.

Так как Terra Pizza, принадлежащая Константину, является сетью заведений, то логично предположить, что сетью станут и «Литвины». Ресторатор не отрицает этого, но и наперед не загадывает. Пока заведение работает с 12:00, по завершении тестового режима оно будет открыто с 10:00 до 23:00 в будние дни и до 24:00 в выходные.