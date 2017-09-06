Истребители НАТО сопроводили российские Су-27 в небе над Балтикой 6.09.2017, 18:26

Истребители F-16 сопроводили в небе над международными водами Балтийского моря два российских Су-27.

Бельгийские истребители F-16 из состава миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, размещенные на эстонской авиабазе Эмари, сопроводили в небе над международными водами Балтийского моря два российских Су-27, сообщило в среду Командование объединенных ВВС альянса, передает interfax.by.

По данным командования, инцидент произошел 5 сентября во второй половине дня. Натовский радар зафиксировал вылет из Калининградской области двух истребителей Су-27 ВКС России, которые направлялись на север в воздушное пространство над международными водами Балтики.

"Военные самолеты не передавали свои опознавательные сигналы и не поддерживали связь с гражданскими центрами управления воздушным движением, - говорится в сообщении, - В рамках стандартных процедур бельгийские F-16 были подняты для идентификации истребителей Су-27 ВВС России, которые впоследствии пристроились к российскому тяжелому транспортному самолету Ил-76".

Натовское командование отметило, что после инцидента "все российские самолеты вернулись в Калининград, а бельгийские F-16 благополучно приземлились на авиабазе Эмари".