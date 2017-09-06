Шлейф Путина 3 Александр Скобов, kasparov.ru

6.09.2017, 19:06

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Шлейф постоянных войн тянется за Путиным через все годы его правления.

Каждый из нас слышал фразу "Лишь бы не было войны". Этой мыслью жили поколения людей после самой страшной Второй Мировой войны. Сегодня быть против войны – это значит быть против путинской власти. Потому что путинская власть – это война.

Шлейф постоянных войн тянется за Путиным через все годы его правления. Война с Чечней, война с Грузией, война с Украиной. Теперь еще война в Сирии. Кремлевская пропаганда внушает, что это всё части одной большой войны – войны России с Западом. Что Россия непременно должна противостоять Западу, потому что он хочет нас подчинить, ограбить, навязать чуждый образ жизни. Об этом имеет наглость заявлять так называемая путинская "элита", состоящая из воров-олигархов, которые разграбили свою страну, прячут украденное на Западе, лечатся на Западе, обучают своих детей на Западе.

Но им этого мало. Они хотят чувствовать себя главными решалами судеб мира и не могут смириться с тем, что их самих на Западе не уважают и не принимают за равных. Вот они и пытаются добиться силой оружия и ядерным шантажом того, чтобы их если и не зауважали, то хотя бы боялись.

Ради этого они отравляют наше сознание геополитическими бреднями идеологов нацизма о вечной борьбе всех со всеми за доминирование. Ради этого они разжигают в нас чувство униженности от того, что мы не можем, как прежде, диктовать свою волю соседям. Чувство обиды на бывших союзников, которые разбежались от нас при первой возможности. Все нас не любят. Все нас обижают. Весь мир против нас. Весь мир идет не в ногу, и только мы – в ногу.

Так может все-таки пора признать, что что-то не так в нас самих? Может пора сказать, что все путинские войны – это не наши войны? Что нам не нужны великодержавные миражи и имперская спесь? Что нам нужна просто нормальная жизнь? Скажем "нет" путинским великодержавным амбициям и понтам. Скажем "нет" путинским войнам. Скажем "нет" путинской власти.

Александр Скобов, kasparov.ru