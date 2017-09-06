Шорцу не дают покоя бабушки на мини-рынках 29 6.09.2017, 19:22

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Чиновник поручил решить в Минске «проблему» стихийных рынков.

В Минске ужесточат ответственность физических лиц за несанкционированную торговлю. Такое предложение минские власти направили в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает minsknews.by.

По его словам, на сегодняшний день законодательство не позволяет санитарно-эпидемиологической службе каким-то образом привлечь к ответственности граждан за торговлю продукцией сомнительного качества. «Например, в случае, если гражданин торгует салом на улице в 30-градусную жару», — сказал Шорец.

Председатель Мингорисполкома считает, что изменения в законодательстве позволят не только отделам торговли и услуг районных администраций, милиции, но и санслужбе применять к нелегальным торговцам «более эффективные меры воздействия».

Шорец говорит, что для того, чтобы гражданин мог продать продукцию со своего приусадебного участка, в столице создаются торговые ряды, на крупных рынках для этого есть места. Однако многие продолжают заниматься продажей в других местах, отметил руководитель Минска.