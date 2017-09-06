13 км до школы: как деревенские ученики добираются на занятия 4 6.09.2017, 19:11

3,655

Фото: Еврорадио

В белорусских деревнях массово закрывают школы.

"Встаю в 7:20, добраться до остановки 15 минут, потом еще полчаса на автобусе, чтобы доехать до школы", — описывает euroradio.by свой путь девятиклассник Роман.

Год назад он учился в родных Урбанах, это в 13 километрах от Браслава. Но школу преобразовали в детский сад, потому что "мало учеников" — только 20 человек. Ещё через год школу могут закрыть совсем. Вместе с Романом добираемся до Браслава.

Дорога к школе

"Дети, посмотрите, все сели, кто должен был здесь зайти?", — переспрашивает библиотекарша, она сопровождает школьников из десятка деревень в школу в Браслав. В Урбанах, деревне на границе с Латвией, школьный автобус останавливается в 7:45. Заходят два ученика.

Автобус собирает детей в деревнях почти два часа. В Урбанах в салоне уже греются более 20 школьников, от 5-го до 11-го классов. Более 30 человек в такой транспорт просто не сядет.

"В старой школе нас в классе было трое, а сейчас 24 человека. С учителями пока ещё не раззнакомились. Из старых учителей в этой новой школе никто не работает", — рассказывает девятиклассница Дарья.

Опоздать нельзя, так как с транспортом здесь проблемы: рейсовый автобус ходит три раза в неделю.

От Урбан до Браслава у автобуса еще пять остановок. Он движется по асфальтированному шоссе, некоторым школьникам из отдаленных домов приходится по километру проходить пешком, чтобы попасть в автобус. Таким образом в свои классы в Беларуси добираются 70 тысяч школьников.

В Браславе около новой для сельских учеников школы автобус останавливается в 8:15. До начала занятий у школьников еще 45 минут. Но привезти позже не могут: школьный автобус едет на ещё один круг за новой партией учеников из других деревень. На это время у учащихся или классный час, или информационное время. Уроки, согласно распоряжению главы государства, начинаются в 9:00.

С занятий также забирают в одно и то же время, в 16:30. Если занятия у кого-то из учеников заканчиваются раньше, они проводят время прямо в школе, или на факультативах.

А согласно Министерству образования, все движение школьных автобусов привязано к занятиям. О чём во время пресс-конференции сообщает Ирина Коржова, заместитель начальника управления образования.

"Школьные автобусы организуют свое движение в связке с началом занятий". Как видим, в Браславском районе, чтобы всех привезти в одно время, автобусов не хватает.

Основное здание Урбанской школы сейчас пустует. Днём школа закрыта, внутри никого нет. Вокруг растут яблони, небольшой огород с капустой, цветы. На огороде и в саду школы работали ученики с учителями, часть урожая с огорода после шла на обеды в столовую.

Другое здание школы в настоящее время используется под детский сад. Здесь уютно, на полу новый ламинат, в классах на учительских столах компьютеры. В зале физкультуры даже новые тренажёры.

Сейчас этот сад посещают 15 детей из разных деревень. Это здание Урбанской школе подарили на её столетие. Учителя с учениками сами следили за его состоянием и окружающей территорией. Последний год в Урбанской школе работали 14 учителей. В Браслав на работу из них устроились только двое, несколько человек остались на год работать в саду. Другие — кто ушёл на пенсию, кто сменил профессию. Одного молодого специалиста, который здесь работал, перераспределили в другую деревню.

"Из десяти последних выпускников Урбанской школы почти все поступили в университеты на бюджет. Дети учились с учителями, как с репетиторами, к каждому был подход. А в прошлом году моя дочь заканчивала уже Браславскую школу, там из класса почти никто не поступил в вуз, пару человек", — рассказывает Елена, её сын сейчас учится в Браславе.

Обучение в закрытой школе полностью велось по-белорусски. Сейчас учеников перевели в школу с русским языком обучения.

"Пока школа была здесь, у них была бесплатная продленка, они там делали уроки, за ними смотрели учителя. А в Браславе разве будут за ними смотреть после занятий?" — переживает Наталья, ее дочь идёт в 9-й класс браславской школы.

"Чтобы школа была, нужно 50 учеников"

Перед учебным годом в Браславском районе полностью закрыли две школы. Еще несколько школ "реорганизовали", то есть просто переделали школы в сады или в начальные школы.

"Мы же смотрим, как подвоз организовать, как учителей устроить. Если менее 50 человек в школе, это уже проблема", — говорят в отделе образования Браславского райисполкома.

А в Минобразования, говорят, что какого-то конкретного количества учащихся, при котором школу закрывают... не существует.

За последние 6 лет количество учреждений общего среднего образования (это преимущественно школы) сократилось на 499, подсчитывает Белстат. Только за год их стало меньше на 75 единиц (с 2015 по 2016 годы). При этом количество учащихся наоборот выросло. Это значит, что закрылись как раз малокомплектные сельские школы.