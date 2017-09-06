45-летний Ягр выразил готовность сыграть на Олимпиаде 6.09.2017, 19:30

Яромир Ягр

Легендарный чешский хоккеист готов сыграть за свою сборную на ОИ-2018.

Чешский хоккеист Яромир Ягр заявил, что если не подпишет контракт с клубом, выступающим в НХЛ, то готов сыграть в составе национальной команды на Олимпиаде-2018. Его слова приводит lenta.ru со ссылкой на портал isport.cz.

— Приоритетом по-прежнему является Национальная хоккейная лига (НХЛ). У меня есть еще время до начала тренировочных лагерей. Я не тороплюсь. Необязательно в НХЛ, но лига должна быть сильная. Постараться вернуться в сборную и сыграть на Олимпиаде. Если тренеры меня позовут, я соглашусь, если буду знать, что могу помочь команде, — заявил 45-летний Ягр.

23 августа сообщалось, что клуб НХЛ «Калгари Флеймс» предложил Ягру однолетний контракт с окладом 3,7 миллиона долларов. Прошлый сезон чех провел в составе «Флорида Пантерс». Форвард принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 46 очков по системе «гол плюс пас» (16 шайб и 30 передач).

Ягр начал профессиональную карьеру в 1988 году в составе чешского «Кладно». Впоследствии чех выступал в нескольких клубах НХЛ, итальянском «Больцано» и омском «Авангарде». В составе «Питтсбург Пингвинс» дважды завоевывал Кубок Стэнли (1991, 1992). Вместе со сборной он выигрывал золото Олимпиады в Нагано в 1998 году и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Во время ОИ-2018 ему исполнится 46 лет.