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Белорусы требуют назвать Национальный аэропорт в честь Скорины

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  • 6.09.2017, 19:58
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Руководство аэропорта сослалось на отсутствие денег для переимнования.

Национальный аэропорт ответил на обращение белорусов с требованием назвать аэропорт в честь Франциска Скорины, передает «Белсат».

Нынешнее название аэропорта полностью соответствует международным традициям, а возможность назвать аэропорт именем белорусского первопечатника Франциска Скорины «требует широкой общественной дискуссии», говорится в документе, который опубликовал минский активист в своем Facebook.

Авторы ответа также предлагают назвать в честь Скорины Национальную библиотеку.

Но главная причина нежелания переименовать Национальный аэропорт — отсутствие денег.


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